«Die Ausgangslage ist klar», erklärte Peter Zimmermann, Präsident des Gemeindeverbands Feuerwehr Schenkenbergertal und Vizeammann von Schinznach, an einem Informationsanlass in Veltheim. «Die Platzverhältnisse im heutigen Magazin in Schinznach-Dorf sind schwierig, und die Zu- und Wegfahrt ist problematisch.»

Eng ist es auch im zweiten Magazin der Feuerwehr Schenkenbergertal, die 2008 aus den Feuerwehren von Schinznach-Dorf, Schinznach-Bad und Veltheim entstanden ist. Dieses Magazin wird zudem wegfallen, wenn der Zusammenschluss von Schinznach-Bad mit der Stadt Brugg Tatsache wird. Jetzt zeichnet sich eine Lösung für ein Feuerwehrmagazin im Gewerbepark an der Veltheimerstrasse in Schinznach-Dorf ab, der von der Samuel Amsler AG geplant wird.

Neuer Standort im Gewerbepark

«Abklärungen haben ergeben, dass der Erwerb von Stockwerkeigentum für ein Magazin für eine Feuerwehr der Grössenklasse IV vom Aargauischen Versicherungsamt (AGV) begrüsst wird», sagte Peter Zimmermann. «Auch bei einer Fusion von Schinznach-Bad mit Brugg ändert sich am Platzbedarf nichts.

Gemäss AGV ist ein Magazin im Stockwerkeigentum beitragsberechtigt.» Abklärungen hätten überdies ergeben, dass der Standort im Gewerbepark der Feuerwehr die einzige Möglichkeit bietet, die ganze Region Schenkenbergertal innerhalb der Leistungsnormen zu erreichen. Das Magazin im Gewerbepark biete zudem einen klaren Kostenvorteil. Peter Zimmermann: «Die gemeinsame Lösung mit der Samuel Amsler AG ist ein Glücksfall für den Gemeindeverband.»