Schon seltsam, wieder hier zu sein. Die Tische und Stühle stehen an gleicher Stelle, wie ich sie in Erinnerung habe, im leicht abgedunkelten Schulzimmer. Werner Bänziger, Lehrer an der Kantonsschule Wettingen, spaziert gemütlich in das ihm vertraute Schulzimmer. In einem Interview erzählt er seiner ehemaligen Schülerin, weshalb er sich mit den Literaturtagen für die Stadt Brugg einsetzt, was sich an der Lesekultur in den letzten Jahren verändert hat und welche Lektüre aktuell auf seinem Schreibtisch liegt.

Herr Bänziger, seit wann sind Sie Vorsitzender der Brugger Literaturtage?

Werner Bänziger: (überlegt und schmunzelt) Da muss ich kurz nachrechnen. Ich bin schon seit 2004 in der Literaturkommission. Für die Literaturtage 2014 war ich das erste Mal Vorsitzender. In der Kommission sind aktuell zehn Personen, wovon fünf Germanisten sind. Wir alle sind Literaturinteressierte. Zudem sind die verschiedenen beteiligten Organisationen vertreten.

Wieso setzt sich ein Badener für die Stadt Brugg ein?

Das hat sich einfach so ergeben. Früher habe ich an der Kantonsschule Wettingen interne Autorenlesungen veranstaltet. Diese haben meine eigenen Klassen aber zu oft besuchen müssen (lacht). Irgendwann kam die Anfrage, ob ich Interesse hätte, bei den Brugger Literaturtagen mitzuwirken. Da ich als Deutschlehrer einen stärkeren Bezug zur tradierten Literatur habe, sah ich es als Chance, mich vermehrt mit moderner Literatur befassen zu können. Zudem ist die Stimmung in Brugg genial. Ich wurde noch nie enttäuscht. Aus diesem Grund beteilige ich mich gerne an der Organisation.