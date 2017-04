Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in den Frühlingsferien, das bietet der Ferienpass Brugg und Umgebung. Kochen, Tanzen und Lego-Roboter programmieren, sind nur drei der angebotenen Kurse.

In der Turnhalle Schützenmatt in Brugg steht Rebecca Bachmann und vor ihr eine Gruppe Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Bachmann, die ein Tanzstudio betreibt, zeigt den Kindern eine Choreografie vor, die sie nachtanzen sollen. Die Kinder, mehrheitlich Mädchen, machen motiviert mit. Halten die Hände in die Höhe, springen hin und her und machen immer das, was die Kursleiterin vorzeigt. Am Ende des Kurses soll die Choreografie schliesslich sitzen, um sie den Eltern vorzuführen.