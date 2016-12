Schon von weit her leuchten die mit grossen Sternen geschmückten Schulzimmer. Auf dem Schulhausplatz warten Eltern, Grosseltern, Geschwister und Freunde in der Kälte, bevor sie kurz vor 19 Uhr in die Turnhalle gehen dürfen. Der Andrang ist gross, Kleinkinder werden hochgehoben, damit sie in der Dunkelheit nicht verloren gehen. Von den Schulkindern gestaltete Kerzen säumen den Weg in die Turnhalle.

Das aus Trompetern und Saxofonisten bestehende Orchester spielt sich ein. Die musikalische Leiterin Margret Sohn gibt letzte Anweisungen. Die Gäste, die bereits auf ihren Plätzen sitzen, bestaunen die riesige Sternenwand, die seitlich der Haupttribüne aufgezogen wurde und vor deren Kulisse sich die Weihnachtsgeschichte abspielen wird.

Alle wollen sie Maria spielen

In Mülligen wird jedes Jahr Schulweihnacht gefeiert. «Als ich noch zur Schule ging, hatte es bedeutend mehr Platz auf der Bühne», erklärt ein Mann und lacht. Jetzt stehen da die 104 Kinder, vom Kindergärtler bis zur 6.-Klass-Schülerin und singen «Das esch de Stärn vo Bethlehem». Paul Burkhards «Zäller Wiehnacht» hat auch 56 Jahre nach dessen Erstaufführung nichts an Attraktivität verloren. Das aus acht Liedern bestehende Krippenspiel erzählt die Weihnachtsgeschichte in Zürcher Dialekt. Sie wird von den Kindern enthusiastisch vorgetragen. Die Texte sitzen, die Einsätze klappen.

Toll, wie sich die Kindergärtler ins Zeug legen und die Lieder klar vortragen. Manch einer wird während der rund einstündigen Darbietung allerdings von Müdigkeit übermannt und gähnt herzhaft.