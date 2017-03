Engagiert gegen Beschneidung

Insbesondere engagiert sich die Senegalesin, die heute in Berlin wohnt, gegen Genitalverstümmelung, Zwangsheiraten und mangelhafte Bildung für Mädchen. Sie steckt viel Energie in ihr Projekt «Education sans excision» (dt. Bildung ohne Beschneidung). Zusammen mit einer Ärztin und einem Imam besucht sie seit einigen Jahren Schulen im Senegal und in Guinea, um Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren für das Thema Beschneidung – heute oft Female Genital Mutilation (FGM) genannt – zu sensibilisieren.

Sister Fa weiss, wovon sie spricht, denn sie hat Beschneidung am eigenen Körper erfahren. Nur: Die meisten Mädchen in den Klassen, die sie besucht, haben den schmerzhaften und gefährlichen Eingriff bereits hinter sich. «Sister Fa will erreichen, dass die Schülerinnen ihren eigenen Kindern dieses Schicksal ersparen», heisst es in einer Medienmitteilung von Iamameh und dem Dampfschiff. Das Motto der Senegalesin: «Hoffnung für die nächste Generation».

Ihre Anliegen spricht Sister Fa an ihren Konzerten ganz offen an. Das wird auch im Dampfschiff am 8. März der Fall sein, wenn sie mit ihren drei Musikern auftritt und mit ihrer Musik eine Brücke zwischen westlichem Hip Hop und den vielfältigen Einflüssen ihrer Heimat schlägt.