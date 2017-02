Bei Krisen in der Ehe, Trennung oder Scheidung, Ratlosigkeit in der Erziehung und finanziellen Engpässen kann die Jugend- und Familienberatung eine geeignete Anlaufstelle sein. Im vor gut einem Jahr gegründeten Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg beteiligen sich nur 20 von 25 Gemeinden des Bezirks an der gemeinsamen Jugend- und Familienberatung (JFB). Die Gemeinden Brugg, Windisch, Birr, Hausen und Villigen sind nicht dabei. Dafür haben sie unterschiedliche Gründe, wie eine Nachfrage zeigt.

«Die Stadt Brugg war nie Mitglied der JFB. Sie verfügt über einen eigenen Sozialdienst mit neun Mitarbeitenden und bietet entsprechende Beratungen an», sagt Leiter Jürg Schönenberger. Bei sehr speziellen Fällen würden externe Fachpersonen oder Institutionen beigezogen. Der Alleingang und die Zusammenarbeit mit den externen Fachstellen habe sich bewährt. «Finanzielle Berechnungen wurden bisher noch nicht angestellt», so Schönenberger.

In Windisch kündigte der Gemeinderat den Vertrag mit dem damaligen Verein JFB im Jahr 2011, weil er mit den erbrachten Leistungen nicht zufrieden war. «Im Speziellen waren die Betreuung der Mandate, wenig speditive Abklärungen, fehlende Transparenz und der generelle Informationsfluss nicht befriedigend», sagt Verwaltungsleiter André Gigandet. Die Finanzen hätten für einmal keinen Einfluss gehabt. Daraufhin wurde eine eigene Jugend- und Familienberatung aufgebaut und – vom Sozialdienst räumlich getrennt – im 2. Stock des Gemeindehauses eingerichtet.

Anschluss an Verband als Option

Zwei ausgebildete Sozialarbeiterinnen kümmern sich in Windisch um die JFB,

60 Stellenprozente sind dafür vorgesehen. Mittelfristig sei ein Anschluss der Windischer JFB an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg nicht auszuschliessen, fährt Gigandet fort. Allerdings müsste die Gemeinde einen direkten Nutzen haben – auf der finanziellen sowie auf der fachlichen Ebene. Das ist laut Gigandet derzeit nicht der Fall.

Auch die Gemeinde Villigen habe einen eigenen Sozialdienst und sei bereits seit Ende 2003 nicht mehr Mitglied bei der Jugend- und Familienberatung, sagt Gemeindeschreiber Markus Vogt. Im November 2008 hiess die Einwohnergemeindeversammlung einen eigenen Sozialdienst mit Beizug externer Fachberatung gut. Als Vorteile wurden damals unter anderem genannt, dass das soziale Umfeld der Klienten vielfach bekannt sei, eine rasche Intervention in dringenden Fällen möglich sei und «Bagatellfälle» nur wenig administrativen Aufwand und damit geringe Kosten verursachten.

Später als Windisch und Villigen – nämlich erst per Ende 2014 – ist die Gemeinde Hausen beim Verein Jugend- und Familienberatung des Bezirks Brugg ausgestiegen, weil sie mit der Zusammenarbeit nicht zufrieden war.

Eigenes Angebot im Schulhaus

Seit Juni 2015 kümmert sich nun Sozialarbeiterin Nadine Duquenoy in einem 50-Prozent-Pensum um die immaterielle Sozialhilfe in Hausen. Dieses niederschwellige Angebot habe sich bewährt, bilanziert Duquenoy nach eineinhalb Jahren. Sie bekomme «extrem viele Anfragen». Insgesamt erfolgten im vergangenen Jahr 162 Beratungen. Neben Anliegen zu Jugend- und Familienfragen ging es auch um Probleme im Alter, bei der Arbeitsintegration, im Asylbereich oder um die Koordination mit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).

Dass sich ihr Büro nicht im Gemeindehaus befindet, sondern im benachbarten Meyerschulhaus, bezeichnet sie als Vorteil. Denn so sei die Anonymität noch besser gewährleistet. Die Stellvertretung sei bei Bedarf durch die Kollegin von der materiellen Hilfe gewährleistet, betont Duquenoy. Der Gemeinde Hausen ist dieses unabhängige Sozialangebot vor Ort ein wichtiges Anliegen. Von der Gemeinde Birr war innerhalb der von der az gesetzten Frist keine Antwort erhältlich.

Beim neuen Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg arbeiten drei Teilzeitangestellte für die JFB. An der Schulthess-Allee in Brugg ist laut Geschäftsleiterin Gabriela Oeschger genügend Raum, um zusätzliche Stellen zu schaffen und das entsprechende Auftragsvolumen anzupassen.