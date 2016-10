Als Vorgruppe von Andreas Gabalier spielt Trauffer, die Schweizer Version von Gabalier. Auch die Mundart-Rocker um den Band-Leader Marc Trauffer eilen mit urchigem Rock von Rekord zu Rekord. Mit ihrem Studioalbum «Heiterefahne» hielten sie sich sieben Wochen an der Spitze der Charts und über 30 Wochen in den Top 20. Das Vorgängeralbum «Alpentainer» hält sich sogar seit über 110 Wochen in der Hitparade. Das Konzert auf dem Birrfeld gehört zu einem der wenigen Live-Auftritten von Trauffer 2017. (btu)