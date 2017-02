Bunte Luftballons liegen auf einer Decke am Rand des Tenniscourts. Daneben steht Freddy Siegenthaler (60) und pustet weitere Ballons auf. Die ersten beiden Kinder rennen auf den Trainer zu, packen begeistert einen Ballon, obwohl das Training eigentlich noch gar nicht begonnen hat.

Doch das ist im Sinn des bekannten Tennistrainers und ehemaligen Nachwuchstrainers des Jahres. Freies Spielen gehört zum Konzept des neuen Trainingsangebots. Siegenthaler bietet neu eine spezielle Ballschule für drei- bis sechsjährige Kinder an. Der Grund dafür: «Die heutige Kinderwelt ist keine Bewegungswelt mehr. Die Strassenspielkultur ist aus dem Tagesablauf weitgehend verschwunden», sagt der langjährige Tennislehrer. «Experten sprechen von Sitzfallen und einer heranwachsenden ‹Generation @›.» Damit ist gemeint, dass die Bälle nicht mehr persönlich per Fallrückzieher auf dem Platz, sondern per Mausklick ins Tor befördert werden.

«Leider weiss man heute, dass aus bewegungsscheuen Kindern bewegungsferne Jugendliche und schliesslich bequeme Erwachsene werden», ergänzt Siegenthaler. Die Bewegungsförderung, die Siegenthaler nun anbietet, ist eine Vorstufe zur Kidstennis High School von Swiss Tennis. Auch die fünf- bis achtjährigen Kinder, die anschliessend ins Training kommen, profitieren von dieser Ballschule.