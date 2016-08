Es stört ihn, dass die Schaufensterpuppe so öffentlich am Strassenrand auftauchte. Denn: «So etwas gehört nicht an Orte, wo es von Kindern gesehen werden kann.» Die ursprüngliche Figur sollte «die Ästhetik von Gewalt und Zerstörung aufzeigen.» Aber aus dem Kontext gerissen, «siehts nach einem billigen Schockgegenstand aus», was nicht dem Ziel von André Lehner entspricht.

