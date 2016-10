Das aussergewöhnlichste Hobby hat Christian Tischmeyer von der EDU: grosse Puzzles. Damit meint er Puzzles mit um die 10 000 Teilen. «Für mich ist das eine sehr entspannende Beschäftigung, der ich mich nur 5 Minuten oder einen ganzen Nachmittag widmen kann. Dazu höre ich in der Regel Musik», sagt er auf Nachfrage der az. Sein erstes grosses Puzzle mit 9000 Teilen zeigt ein Gemälde vom Turmbau zu Babel. Fast drei Jahre lang war er mit einem Puzzle mit 12 000 Teilen von der New Yorker Skyline bei Nacht beschäftigt. Seit eineinhalb Jahren ist Tischmeyer am Puzzle mit 13 000 Teilen, das ein Dorf in den Dolomiten zeigt. Das Horrorszenario, dass am Schluss ein Teil fehlte, sei zum Glück noch nie eingetroffen, sagt er. Allerdings hätte er schon Puzzleteile aus dem Staubsaugersack herausholen müssen.