«Die Stadt Brugg lebt weiter von ihrem Vermögen», hat es an dieser Stelle fast auf den Tag genau vor einem Jahr in der Berichterstattung über das Budget 2016 geheissen. Jetzt geht aus dem Budget 2017 hervor: An dieser Situation ändert sich noch nichts. Denn auch das aktuelle operative Ergebnis zeigt gemäss Stadtrat, «dass es der Einwohnergemeinde nur dank des hohen Finanzertrags gelingt, ihren normalen Betrieb und die nötigen Abschreibungen zu decken». Zum Finanzertrag gehören neben Zinsen auch Liegenschafts- und Beteiligungserträge.

Aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 4,9 Mio. Franken (Vorjahr 4,8 Mio. Franken). Das Ergebnis aus der Finanzierung fällt mit 5,4 Mio. Franken um rund 0,3 Mio. Franken besser aus als im Vorjahresbudget. Als Ausgleich für die zusätzlichen Abschreibungen werden 3 Mio. Franken aus der Aufwertungsreserve entnommen.

Die Steuereinnahmen steigen

Das Budget 2017 unterscheide sich im Ergebnis vom Vorjahresbudget nur marginal, stellt Finanzminister Leo Geissmann fest. «Insbesondere konnte die Ausgabenseite im Umfang des Budgets 2016 gehalten werden.» Anlass zur Sorge bereite, fügt er an, insbesondere der steigende Trend bei den nicht beeinflussbaren Kosten, zum Beispiel im Gesundheitsbereich: Pflegefinanzierung, Spitex.