Sie sind in ihren Sportarten so erfolgreich wie nur wenige in der Schweiz. Trotzdem müssen sie Aussergewöhnliches erreichen, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Das haben die Karateka Elena Quirici aus Schinznach und der Judoka Ciril Grossklaus aus Windisch im vergangenen Jahr geschafft. «Wir dürfen stolz auf sie sein und sie haben an der Brugger Sportlerehrung einen würdigen Rahmen verdient», sagt Stadtrat Willi Däpp, der mit Jürg Baur für die Sportlerehrung verantwortlich ist. «Von aussen sieht man oft nicht, wie viel Arbeit hinter diesen Erfolgen steckt.»

Elena Quirici startete gut ins Jahr 2016: Mitte Januar holte sie die Silbermedaille am grössten Weltcup des Jahres. «Danach lief nichts mehr so, wie ich es wollte», schreibt sie auf ihrer Website. Belastend war für die Karateka auch der Besuch bei ihrer Grossmutter in einer Alzheimerklinik kurz vor der Europameisterschaft im Frühling in Montpellier (F). Gleichzeitig rief dies Kräfte in ihr wach. «Da wurde mir klar, dass ich für sie kämpfen werde», so Quirici. Es gelang: Sie holte den Europameistertitel (Elite –68 kg), den sie ihrer Grossmutter widmete. Mit dem Sieg ging ein Traum in Erfüllung.

Auch Ciril Grossklaus hat sich mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro einen Traum erfüllt. Dort war aber bereits in der ersten Runde Schluss. «Die knappe Niederlage war zwar sehr schmerzhaft, ist aber gleichzeitig die grösste Motivation für die kommenden vier Jahre», sagt Grossklaus.

An der Sportlerehrung im Salzhaus werden auch Breitensport-Gruppen und weitere Sportler geehrt. Die Aargauische Kantonalbank Brugg (AKB) sponsert zudem 1000 Franken für einen Nachwuchssportler. Doch bis jetzt hat sich keiner in dieser Kategorie angemeldet. Vereine, Eltern oder auch die Sportler selber können sich noch melden. Die Bedingungen: Die Person muss unter 16 Jahre alt sein und einen gewissen Leistungsausweis mitbringen. Zudem muss der Verein den Sitz in Brugg haben.