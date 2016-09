«Ja, die Schweizer essen sehr fettig, aber es ist auch so lecker!», sagt Laura Peter während der Diskussion. Alle stimmen lachend zu. Die 33-Jährige ist seit Juni die Leiterin des Tandem-Treffs Deutsch. Dieser findet jeweils jeden Donnerstag von 9 Uhr bis 11 Uhr statt und kostet zwei Franken pro Treff.

Das Angebot, vom Interkulturellen Verein Brugg (IKUVB) organisiert, dient Migrantinnen und Migranten sowie Einheimischen der Region Brugg. In Diskussionsrunden wird über alltägliche Themen gesprochen. Zudem wird eine Kinderbetreuung während der zwei Lektionen zur Verfügung gestellt. Heutiges Thema ist das Gesundheitssystem in der Schweiz. Acht Frauen sitzen um einen grossen Tisch. Sri Lanka, Ukraine, Israel und Tschechien: Das sind nur einige der Länder, aus denen die Anwesenden stammen. «Mehr als acht Teilnehmer habe ich noch nie gehabt», sagt Peter. Sechs braucht sie, damit die Genehmigung weiterhin vom Kanton erteilt werden kann.

«Die Schweizer rauchen so viel»

Das Angebot nutzen im Moment ausschliesslich Frauen. «Ich glaube, das liegt daran, dass die Männer alle berufstätig sind und deshalb morgens keine Zeit haben», sagt Peter. Sie schliesse jedoch auch religiöse Gründe nicht aus. Gemischte Gruppen sind nicht in allen Kulturen akzeptiert.

Zurück zur Diskussionsrunde. Zwischen den Fragen wird munter geplaudert. «Leben die Schweizer gesund?», fragt Peter erneut. Die Antworten sind vielseitig und lassen einen schmunzeln. «Die Schweizer rauchen so viel», heisst es von einigen Teilnehmerinnen. Oder: «Schweizer essen fettig, aber nicht am Abend, da mögen sie am liebsten Salat». Die Frauen zeigen sich jedoch auch beeindruckt, wie viel Sport die Schweizer treiben.