Von Kräutern bis zu Möbeln aus alten Holzfässern: Viel Lob – sowohl für das Konzept wie die Lokalität – hat es gegeben diesen Frühling für die Spezialitätenmesse Authentica in der Klosterkirche Königsfelden. Im stimmungsvollen Rahmen präsentierten engagierte Kleinproduzenten ihr feines Handwerk.

Jetzt steht definitiv fest: Es kommt zu einem Wiedersehen am Wochenende vom 21. bis 23. April 2017. «Die Messe Authentica findet jeweils in Lokalitäten mit besonderer Ausstrahlung statt», sagt Co-Geschäftsführer Alain Blaser. «Das Kloster Königsfelden und der dazugehörige Legionärspfad sind einzigartige, historische Bauwerke und eignen sich daher ideal.»

Viele sind aus dem Aargau

Anwesend sein werden 60 eigenständige Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten aus den Sparten Kulinarik und Kunsthandwerk, die ihre hochwertigen Produkte aus Küche, Keller und Atelier präsentieren – samt den Geschichten dahinter, verspricht Blaser.

«Die Macherinnen und Macher aus Kleinunternehmen und Familienbetrieben sind persönlich vor Ort, sodass die Besucherinnen und Besucher direkt mit ihnen in Dialog treten können», fährt er fort und betont: «Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass möglichst viele Anbieter aus dem Kanton Aargau an der Authentica in Brugg-Windisch präsent sind. Professionelle Macherinnen und Macher mit Herzblut dürfen sich gerne bei uns melden.»

An der diesjährigen ersten Ausgabe konnten laut Blaser rund 2700 «wertorientierte» Gäste begrüsst werden. Es hätten gut etwas mehr sein dürfen, stellt er fest und ergänzt: «Erfahrungsgemäss steigert sich die Anzahl von Jahr zu Jahr. 2017 erwarten wir rund 4000 Besucherinnen und Besucher.»

Als Neuerung wird die Messe übrigens nur noch während dreier Tage stattfinden, die Öffnungszeiten für Freitagabend werden für die Feierabendbesucher bis 21 Uhr verlängert. «Das Verpflegungsangebot vor Ort wird nicht neu erfunden, aber punktuell bereichert», sagt Blaser.

Alles andere als Massenware

Der Verein Authentica Schweiz versteht sich als Plattform für Produkte, die aus einer Hand stammen, von der Kreation über die Herstellung bis hin zum Verkauf. «Anonyme Massenware und Handelsprodukte haben an der Messe keinen Platz», führt der Verein aus. «Die Spezialitätenmesse Authentica steht für engagierte Kleinproduzenten und Konsumenten, die Eigenständiges von guter Qualität suchen.»

Bilder vom April 2016: