Die Ziele sind klar: «Um auf dem Areal Königsfelden auch in Zukunft eine zeitgemässe Behandlung in attraktiven, offenen Räumen bieten zu können, müssen bestehende Gebäude saniert und Neubauten errichtet werden», führt der CEO aus. In einem verstärkten Wettbewerb – Andrey erwähnt die Wahlfreiheit der Patienten sowie die einheitliche Finanzierung – sei es unumgänglich, die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätsführerschaft zu erhalten und die Behandlungsprozesse zu optimieren. «Wir investieren, um im Markt weiterhin bestehen zu können», erklärt er. Ambulant vor stationär heisst die Devise, die Menschen mit Beeinträchtigungen dürften nicht stigmatisiert werden. Eine Kapazitätserweiterung in der stationären Versorgung mit den 350 Betten erfolgt übrigens nicht.

Die Planung ist aufwendig

Beim rund 24 Hektaren grossen Areal Königsfelden handelt es sich um eine geschichtsträchtige und wertvolle Parkanlage mit geschützten Gebäuden. Früher befanden sich in diesem Bereich Teile des römischen Heerlagers, am südöstlichen Rand des Geländes steht die markante Klosterkirche.

2009 begann der aufwendige Prozess für das Projekt «Gesamtsanierung Psychiatrie Königsfelden». Auf der Basis eines Masterplans wurde die Planung an die Hand genommen. Der Traum von einem neuen, grossen Zentralgebäude, stellte sich schnell heraus, lässt sich aus Kostengründen nicht verwirklichen. Unzählige Hürden mussten in der Folge übersprungen, unzählige Absprachen getroffen werden, stellen Jean-François Andrey und Thomas Zweifel fest. «Es sind intensive Diskussionen geführt, zig Überarbeitungen vorgenommen und Workshops durchgeführt worden.» Der Aufwand aber habe sich gelohnt.

Im Juni 2014 wählte der Verwaltungsrat der PDAG das Projekt «Magnolia» des Generalplaners und Architekten huggenbergerfries Architekten AG aus Zürich zum Sieger des Architekturwettbewerbs. Ab Februar des letzten Jahres wurden auf dem Gelände die archäologischen Grabungen durchgeführt. Zum Vorschein kamen unter anderem Scherben, Fibeln und auch Öllämpchen. Seit Ende 2016 liegt das Baugesuch auf. Verläuft alles reibungslos, erfolgt 2020 der Bezug. Jean-François Andrey und Thomas Zweifel sind zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Denn mit sämtlichen beteiligten Parteien seien tragfähige Lösungen gefunden worden. «Es herrscht ein gutes Einvernehmen.»