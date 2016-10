Für den Bezirk Brugg politisieren in der kommenden Amtsperiode 11 Grossräte aus 6 Parteien im Grossen Rat: 4 SVP, 2 FDP, 2 SP, 1 CVP, 1 Grüne und 1 EVP. Die Grünliberalen sind mit Markus Lang nicht mehr vertreten (die az berichtete). Die SVP hat der GLP auf den ersten Blick diesen Sitz abgeknöpft. Doch wie ist es möglich, dass die SVP trotz stärkstem Wählerverlust (–3,3%) einen vierten Sitz geholt hat? Franziska Gross, stellvertretende Leiterin Kantonales Wahlbüro, erklärt die Besonderheit des Wahlsystems «Doppelter Pukelsheim»: «Bei der Sitzzuteilung wird auf den gesamtkantonalen Wähleranteil, die Mandatszuteilung auf die Bezirke sowie die Wähleranteile in den Bezirken geachtet.» Unter Berücksichtigung dieser ermittelten Grössen müssen 140 Sitze verteilt werden.

Störende Einzelfälle sind möglich

Ziel ist es, dass die Kräfteverhältnisse der Gesamtwählerschaft möglichst gut entsprechen. Aus diesem Grund dürfe man nicht von einem Wähleranteil einer Partei in einem Wahlkreis auf dessen Sitzanspruch schliessen, betont Gross. Mit anderen Worten: Es könne vorkommen, dass in der Unterzuteilung eine Partei einen Sitz in einem Wahlkreis verliert, obwohl ihr Wähleranteil in diesem Wahlkreis zugenommen hat. Vielleicht kann die Partei dafür dann in einem anderen Wahlkreis einen zusätzlichen Sitz holen, wie das nun die SVP im Bezirk Brugg vorgemacht hat.