Gleichzeitig können Arbeitsabläufe optimiert, Doppelspurigkeiten beseitigt oder auch Lasten auf mehr oder andere Schultern verteilt werden. Die Zahl der Freiwilligen nehme zwar wie auch andernorts ab, räumt Meier ein. Diejenigen aber, die sich engagieren, seien mit viel Herzblut dabei und eine grosse Entlastung für das professionelle Seelsorgeteam aus beiden Pfarreien. Apropos Seelsorgeteam: Dieses wachse zusammen, sei motiviert, kreativ und interessenorientiert, freut sich Meier. «Ich stelle fest, dass die Berührungsängste unter den Pfarreimitgliedern und zwischen den einzelnen Kirchenzentren deutlich abgenommen haben und dass Personen, die in den Prozess involviert waren, untereinander einen deutlich offeneren Zugang zueinander gefunden haben – unabhängig von der Kirchenzentrumszugehörigkeit.» Diese Erfahrung, hofft Meier, sollen in Zukunft viele weitere Angehörige des Pastoralraums machen können.

Soziales Engagement ist wichtig

Vermehrt gesetzt wird im neuen Pastoralraum – neben der Seelsorge vor Ort – ebenfalls auf das soziale Engagement. Bereits ausgebaut werden konnte der professionelle kirchliche Sozialdienst dank einer Kooperation mit Caritas Aargau. Die unterstützten Projekte sind vielfältig. Als Beispiele aufgeführt werden die «Wegbegleitung», eine Vermittlungsstelle, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit geschulten freiwilligen Wegbegleitern zusammenbringt; die Betreuung von «Tischlein deck dich», einer Abgabestelle, an der Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt werden; oder «Carton du Coeur», eine regelmässig stattfindende Aktion mit Schülerinnen und Schülern, die vor Einkaufsläden Lebensmittel sammeln, die dann ebenfalls bedürftigen Menschen zukommen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Austausch mit Menschen anderer Nationalität und Sprache. Gemeinsam wird jedes Jahr das multikulturelle Fest der Nationen gefeiert. «Uns ist bewusst, dass die Flüchtlingsthematik und die Themen Migrationshintergrund sowie Integrationsarbeit Bereiche sind, in denen wir uns als Kirche vor Ort verstärkt engagieren wollen», sagt Meier.

Neu geschaffen wurde eine Kommunikationsstelle, um die Aktivitäten in der Region bekannt zu machen und dem Pastoralraum ein Gesicht zu geben. Zudem werde, ergänzt Meier, die diakonische Präsenz im Pastoralraum deutlich sichtbarer werden, «da wir Projekte entwickeln werden, in denen wir aus der Kirche heraus an öffentliche Plätze gehen». Kurz: Vielfalt in der Einheit sei im Pastoralraum Brugg-Windisch kein Widerspruch, sondern eine Chance und Bereicherung für alle, fasst Meier zusammen.

Diesen Sonntag wird gefeiert

Gefeiert wird die Einweihung des neuen Pastoralraums Brugg-Windisch mit den Angehörigen aus allen fünf Kirchenzentren sowie der Missionen zusammen mit Bischof Felix Gmür und dem Seelsorgeteam mit einem Gottesdienst am Sonntag, 30. Oktober, 9.30 Uhr in der Kirche St. Marien in Windisch. Dieser wird musikalisch begleitet von den drei Kirchenchören aus Brugg, Windisch und Schinznach unter der Leitung der Kirchenmusiker Jan Sprta und Giuseppe Raccuglia, der Brugger Schola Gregoriana und einem Bläserquartett. Anschliessend folgt das Mittagessen im geheizten Zelt mit abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm bis in den Nachmittag.

Im Pfarreisaal stellen die Pfarreiräte ihre Kirchenzentren an einem Stand vor. Ebenfalls präsentieren werden sich die Missione Cattolica Italiana sowie die Philippinische Mission. Beim designierten Pastoralraumleiter Simon Meier ist die Vorfreude gross. «Alles ist aufgegleist», stellt er fest. «Es wird reibungslos funktionieren.»