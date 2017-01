Die Erfahrungen sind durchs Band positiv: «Die Menschen in Villigen schätzen es sehr, dass sie Brot, Gipfeli und Gebäck weiterhin im Dorf beziehen können», sagen Nadja Schuler und Stephane Wirth. Grund genug für die beiden engagierten Geschäftsführer des «Hirschen», in ihrem Gourmet-Restaurant den Brotverkauf weiterzuführen. Eingeführt wurde dieser probeweise, weil die benachbarte Bäckerei Lehmann ihre Filiale Ende November des letzten Jahres schloss. Die Brot-Verkaufstheke wurde mitten im Restaurant eingerichtet.

Das gibts sonst nur in Paris

Schon kurz nach der Eröffnung fand das Angebot breiten Anklang und es wurden rege Bestellungen getätigt. Das sei die Bestätigung gewesen, «dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagen Nadja Schuler und Stephane Wirth. «Zudem macht es auch Spass, auf diesem Gebiet Erfahrungen zu sammeln.» Eine begeisterte Frau habe ihnen beispielsweise mitgeteilt, dass sie solche, typisch französischen Buttergipfeli sonst nur in Paris bekomme. Als Renner herausgestellt habe sich das Thunfisch-Sandwich. Hergestellt werden die Sandwiches, ergänzen die Gastgeber, mit einem frischen und knusprigen Baguette. «Sie werden zusätzlich zum Belag mit Eiern, Tomaten oder Gurken belegt.»

Erfreuliche Reaktionen und schöne Begegnungen hin oder her: Leicht angepasst werden müssen allerdings die Öffnungszeiten. Neu geöffnet ist die «Hirschen»-Backstube von Dienstag bis Samstag, 6.30 bis 14 Uhr (bisher ab 5.45 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr). Als Grund nennen Nadja Schuler und Stephane Wirth die langen Arbeitstage, die im Restaurant bis in die Nacht dauern. Es bleibe also sonst kaum Zeit für die Erholung.

Das Sortiment bewährt sich

Nicht gerüttelt wird dagegen am Sortiment mit den fünf Sorten Brot und sieben Sorten Gebäck. «Dieses wird sich nicht gross ändern», halten Nadja Schuler und Stephane Wirth fest. «Wir wollen weiterhin keine grossen Massen, sondern eine kleine, aber feine Auswahl mit guten und frischen Produkten anbieten. So sind auch unser Zopf und das Haselnuss-Brioche hausgemacht.»

Das Ziel ist klar: «Wir möchten unsere Kunden zufriedenstellen und bekannter machen, dass es bei uns neben einer sehr guten Küche auch feine Produkte aus der Backstube gibt», fassen sie zusammen. «Unsere hohe Qualität werden wir natürlich beibehalten.»