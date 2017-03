Auch Jürg Baur wurde schon als Kandidat angefragt:

Samichlöisle und Slow-up organisiere, Fasnacht mache und Stadtfescht 19 dirigiere, Töfffahre und für de Hollinger im Grossrot hocke. De Baur (Puur) isch jo pauselos uf de Socke. Sötti dä würklich Stadtamme wärde, Brugg würdi zur gröschte Feschthütte uf Ärde!

Eine Hexe scheint die Einwohnerratspräsidentin Barbara Horlacher zu mögen:

Do wüsst i no eini schwarzhaarig und nett, fründlich, sportlich und immer adrett, no fascht es ganzes Johr, stoht sie am Rot vo Brugg vor. Si isch immer brav, macht nie en dumme Gäx, us dere git’ s au mit 150i kei richtigi Häx