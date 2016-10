Die App «2Go!» vereint alles Wissenswerte aus der Region Brugg-Windisch: Sie bietet ein lokales Stellenportal, liefert Infos zu Veranstaltungen, Gewerbe, Einkauf, Gastronomie oder Tourismus und Freizeit. Aber: Weder die Gemeinden Brugg und Windisch noch der Regionalplanungsverband Brugg Regio haben etwas mit der App zu tun.

Entwickelt wurde die App «2Go! Brugg-Windisch» von der Firma MiPlan aus Hägendorf SO. Es ist dieselbe Firma, die seit Jahren Ortspläne und Magazine für die Regionen herausgibt. In Brugg und Windisch gibt es diese Produkte seit rund 30 Jahren. Diese liegen häufig auf den Gemeindeverwaltungen auf. Produziert werden diese Angebote jeweils mit der Beteiligung von Firmen und Unternehmen aus der betroffenen Region, die Inserate schalten.

App mit Print kombiniert

Mittlerweile koppelt das Solothurner Medienunternehmen die Ortspläne oder die Magazine an eine App. Ende 2015 wurden die Orts- und Stadtpläne, das Magazin Vereinsinfo und die miApp integriert in den neuen Brand «2GO», dem «einzigartigen lokalen Marketing-Konzept für KMUs», wie es auf der Website heisst. «Die App gibt es also in Kombination mit einem unserer Printprodukte», erklärt Geschäftsführer Roman Flury.

Erstmals lanciert wurde die App Brugg-Windisch im Jahr 2013, damals noch unter dem Namen «miApp». Der Erfolg: mässig. Die Gemeinden Brugg und Windisch hätten damals den Hinweis auf die App zwar auf ihren Websites verlinkt, «als die Websites aber erneuert wurden, waren wir anschliessend nicht mehr vertreten», sagt Roman Flury. «Wir hatten zwar schon damals Kontakt mit den Gemeindevertretern, allerdings wurde unser Anliegen sehr vorsichtig behandelt.» Aufgeben wollte man bei MiPlan aber nicht.