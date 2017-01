Bei den neuerdings aufgestellten blauen Plakaten mit der Frage nach fairen Aargauern handelt sich um die breit angelegte Kampagne des Komitees «Ja zum neuen Finanzausgleich». Die kantonale Abstimmung findet am 12. Februar statt.

Heidi Ammon, Mitglied des Komitees und Gemeindeammann in Windisch, erklärt: Das Thema Finanzausgleich sei komplex und wenig emotional, trotzdem sei es wichtig, dass sich die Bevölkerung damit beschäftige. Das Komitee habe entschieden, das Thema zu emotionalisieren, ohne auf Angstmacherei zu setzen, wie dies häufig bei Abstimmungskampagnen der Fall sei.

«Es geht darum, dass alle mithelfen können, im Aargau einen fairen Finanzausgleich einzuführen», stellt Heidi Ammon fest. «Wir sind Teil des Aargaus, gestalten diesen gemeinsam, profitieren gemeinsam von der Infrastruktur und müssen diese auch gemeinsam finanzieren.» Deshalb werde mit dem Begriff «fair» gearbeitet. Mit den gemeindespezifischen Sujets und der Ortstafel sollen sich alle stärker angesprochen fühlen.

Geplant ist eine Zwei-Phasen-Kampagne, ergänzt Heidi Ammon. «Aktuell stehen die Plakate der ersten Phase, in der Aufmerksamkeit generiert werden soll. Ganz bewusst, ohne das Thema zu nennen.» In einem zweiten Schritt – die Plakate werden demnächst ausgewechselt – werde das Rätsel aufgelöst. Eingesetzt werden Testimonials – «wiederum mit einem hohen regionalen Bezug», sagt Heidi Ammon. Geworben werde mit Personen, die in der jeweiligen Region bekannt seien und an denen sich die Bevölkerung orientieren könne. (mhu)