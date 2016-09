Wohin verreisen die Bruggerinnen und Brugger in diesem Herbst? «Besonders die Kanarischen Inseln, Griechenland und Zypern sind sehr gefragt», sagt Antonella Chieffo, Filialleiterin vom TUI Reisecenter in Brugg. Der Trend ging im Sommer von den östlichen Destinationen zu den westlicheren. Laut Chieffo zeigt sich das gleiche Bild auch diesen Herbst. Hoch im Kurs seien das ganze Jahr über aber vor allem Spanien, die Balearen, Portugal und Italien. Dem stimmt auch Christoph Huckele, Leiter Marketing bei Knecht Reisen AG in Brugg, zu. Gefragte Fernreiseziele seien Länder wie Thailand, die Dominikanische Republik, Kuba oder auch der Indische Ozean. Bei Knecht Reisen seien bei den Kunden aus der Region Brugg die Kanaren im Herbst unter den Favoriten bei den Strandferien.

Terrorangst bestimmt den Markt

«Natürlich zieht es die Leute im Herbst nochmals an die Sonne, aber auch Städtereisen erfreuen sich grosser Beliebtheit», sagt Huckele. «Bei den Städtereisen zeichnet sich in Brugg ein gewisser Trend zu Wien, Lissabon und Barcelona ab», bestätigt Chieffo. Die Leute verreisen im Herbst durchschnittlich für 10 Tage. «Im Oktober sind es vor allem Familien, die reisen», sind sich Chieffo und Huckele einig.

Knecht Reisen erwartet ausserdem einen Boom für Neuseeland, Kanada und Namibia, da das Angebot die Nachfrage kaum mehr befriedigen kann.

Laut Chieffo ist auch die geopolitische Situation ein ausschlaggebender Punkt, wohin die Leute verreisen. «Kunden kommen vermehrt zu uns ins Reisebüro, um sich über die allgemeine Situation zu informieren», erzählt sie weiter. Es werden nach wie vor Reisen nach Ägypten, Tunesien oder in die Türkei gebucht, aber sehr kurzfristig. «Anstatt sich Monate vorher auf eine Destination festzulegen, warten Reisende die Entwicklung in den Ländern ab», sagt Chieffo. Auch Huckele stellt fest, dass sich die Kunden in Zeiten des Terrors intensiv mit der Sicherheit im Land auseinandersetzen. «Ist die Wahl dann auf eine Destination gefallen, lässt man sich weniger davon abbringen», erklärt er. Letztes Jahr seien die Rückmeldungen und die Umbuchungen jedoch zahlreicher gewesen.

Rekordverdacht im Norden

Zu den grossen Verlierern gehörte diesen Sommer die Türkei. «Das wird im Herbst nicht anders sein», sagt Chieffo. Die Südtürkei gehöre zwar immer noch zu den meistgebuchten Destinationen, dies aber vor allem deshalb, weil die Preise attraktiver gegenüber dem Vorjahr seien.

Die Unruhen und Kriege in vielen Ländern weltweit lassen die Attraktivität der nordischen Länder umso mehr steigen. «Die Reisen nach Island erleben in diesem Jahr einen wahren Rekord», sagt Sandra Röthenmund, Chief Operation Officer von Island Tours AG in Brugg. Das äusserst sympathische Auftreten der Isländischen Fussballnationalmannschaft an der diesjährigen Europameisterschaft habe dann nochmals einen zusätzlichen Boom der Reisen nach Island ausgelöst. «Die Unterkünfte waren komplett ausverkauft.»