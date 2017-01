Alles unter einem Dach: Für Sara Baumann, Inhaberin von «Familiesach», geht ein Traum in Erfüllung. An der Holzgasse 5 in Hausen erhalten Eltern Antworten auf ihre Fragen rund um das Familienleben (www.familiesach.ch).

Dort, wo früher die Post stand, werden in Zukunft Mamis mit ihren Babys ins Kanga-Training gehen. Die Mama lernt dabei, ihren Beckenboden zu stärken, das Baby in der Tragehilfe soll die Nähe spüren. Auf eine korrekte Körperhaltung im Alltag wird ebenfalls Wert gelegt.

Inhaberin Sara Baumann ist Mutter zweier kleiner Buben und freut sich auf die Eröffnung: «Schon lange träumte ich davon, Eltern ein breites Angebot unter einem Dach anzubieten», sagt die Kinder-Kinesiologin und Kursleiterin «Hypno-Birthing». «Diese Idee hatte ich schon, bevor ich selbst Mama wurde», sagt sie und lacht.

Alles, was Eltern beschäftigt

«Eine gute Vorbereitung auf die Geburt ist für mich etwas Grundlegendes. Denn man weiss heute, dass die Geburt Auswirkungen auf das ganze Leben hat. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden», erklärt sie.

Die von Fachfrauen geleiteten Kurse decken die Geburtsvorbereitung ab, ebenso kommen die Themen Stillen, Schlafen, Essen oder Erziehung aufs Tapet. «Es sind die Dinge, die einen beschäftigen, wenn man Eltern wird», erklärt Sara Baumann.

Im «Hypno Birthing»-Kurs bereitet sich die Schwangere mit Entspannungsmethoden und Selbsthypnosetechniken auf die Geburt vor. Angst und Spannung sollen durch Vertrauen und Ruhe ersetzt werden.

Im Geschwisterkurs wird der baldige grosse Bruder oder die grosse Schwester mit den Eltern auf das heranwachsende Baby vorbereitet und im «Grosseltern-Update» lernen Mann und Frau den heutigen Umgang mit ihren baldigen Enkeln kennen. Die «Yoga»- und «Yoga Nidra»-Kurse können von allen Erwachsenen besucht werden.

Eine Fülle, die überfordert?

Sara Baumann leitet heute die «Hypno Birthing»-Kurse und ist von der bedürfnisorientierten Erziehung überzeugt. Das habe aber nichts damit zu tun, dem Kind alles durchgehen zu lassen, stellt sie klar. «Bedürfnisorientiert heisst Liebe, Nähe, Zuwendung geben. Es geht um die Beziehung zum Kind.»

Als «Lehrmeister» habe sich ihr erster Sohn erwiesen, der sich im Kinderwagen nicht habe ablegen lassen. Sie und ihr Mann mussten das Baby im Tragetuch tragen. «Wir haben uns informiert und erfahren, welche Vorteile das Tragen hat. Beim zweiten Sohn haben wir den Kinderwagen gar nicht mehr hervorgeholt», sagt sie lachend.

Für jedes Thema, jede Frage rund um Elternschaft, Geschwister, Erziehung werden Kurse angeboten. «Weshalb wird jedes Thema abgedeckt, werden die Leute damit nicht überfordert?»

Es gehe auch bei ihr darum, den Eltern die Kompetenz zurückzugeben. «Wenn man es schafft, während der Schwangerschaft Vertrauen in seinen Körper, die eigene Intuition und in sein Kind zu haben, dann nimmt man dies in die Elternschaft mit. Ich weiss das aus eigener Erfahrung», sagt Sara Baumann.