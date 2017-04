Auen sind Talzonen und Uferbereiche, die immer wieder überflutet werden. Sie bleiben nie gleich, da das Hochwasser beispielsweise den Flusslauf verändert. So entstehen neue Flussarme und mit ihnen die Lebensräume für Tiere. Der Spaziergang durch die geschützte Auenlandschaft zwischen der ARA-Hängebrücke und der Vogelsangbrücke soll laut der VPW Einblicke in die lebendige Natur dieser Urlandschaft geben. Zudem sei die Umgebung für Mensch und Tier attraktiv und erlebnisreich. Im Naherholungsgebiet sind viele Tierarten anzutreffen, darunter auch geschützte und stark lebensbedrohte Arten wie der Kammmolch, der Laubfrosch und die Gelbbauchunke. VPW bietet ausserdem Exkursionen für Schulklassen an. Beliebt ist ebenfalls die Sportart Stand-up-Paddling, die im Gebiet des Wasserschlosses ausgeübt werden kann.

Schwäne sind auf Futtersuche

Der Spaziergang entlang des Flusses geht weiter. Unter der Holzbrücke spielen Kinder im seichten Wasser. Sie bauen kleine Dämme aus Steinen und Ästen, die sie am Flussufer finden. Im ganzen Wald hängen farbige Vogelhäuschen in den Bäumen. Die Sandbank lädt zu einer kurzen Pause ein.

Dort angekommen, ragen plötzlich mehrere weisse Schwänze aus dem Fluss. Es sind Schwäne, die gerade auf Futtersuche sind. Nach der Erholung führt der Weg auf einen schmalen Pfad. An einem Baum ist ein Schild mit der Aufschrift «Wasserschloss-Knigge» befestigt. Darauf zu lesen sind wichtige Punkte, die man beachten muss, wenn man sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Dazu gehört es beispielsweise, wenig Lärm zu machen, den Hund an der Leine zu führen und keine Pflanzen zu beschädigen.

Es ist das Werk des Bibers

Beim Posten Nummer acht angekommen, fallen sofort die abgenagten Bäumchen auf. Sie sind das Ergebnis der Futtersuche von Bibern. Geht man etwas tiefer in den Wald, sieht man sogar ganze Baumstämme, die von diesem Tier gezeichnet sind. Es stossen einige neugierige Kinder hinzu, die sich das Werk des Bibers genau anschauen. Mit dem Flyer in der Hand lesen sie sich gegenseitig die Erklärung vor, dass Biber vor allem in der kalten Jahreszeit an den Bäumen nagen, wenn sie nicht genügend Kräuter finden.

Auch beim nächsten Posten ist eine kleine Attraktion zu finden: Die Blätter der Bäume dort glänzen in der Sonne silbern. Es sind die Silberweiden. Durch das Geäst dieser Bäume ist die Vogelsangbrücke zu sehen. Nach insgesamt 30 Minuten ist das Ende des Auenlehrpfads mit dem von Ästen überwachsenen Posten Nummer zehn erreicht, der sich beim Parkplatz auf der Lauffohrer Seite der Brücke befindet.