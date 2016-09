Beste Freunde werden sie wohl nie. Eine entspannte Atmosphäre hat trotzdem geherrscht am Donnerstagabend: In den Räumlichkeiten des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) in Brugg haben die Atomgegner Iris Frei aus Herznach und Thomas Jochim aus Engen (D) zusammen mit rund zehn Begleitern dem Ensi-Kommunikationsleiter Sebastian Hueber einen von 2409 besorgten Bürgern aus der Schweiz und aus Deutschland unterzeichneten offenen Brief überreicht und sich für die endgültige Abschaltung von Beznau I stark gemacht.