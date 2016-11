Im Wasser sollen sich Amphibien wie der Glögglifrosch (Geburtshelferkröte), die Gelbbauchunke oder auch die Kreuzkröte ansiedeln. Nebst Tümpeln und Weihern wurde das Gelände mit Steinen, Baumstrünken und aufgeschichteten Ästen versehen. Das zieht Säugetiere wie den Igel an. «Unter diesen Ästen findet er ein perfektes Winterquartier», sagt von Felten. Wildbienen, allenfalls auch Ringelnattern und Kokon-Spinnen, dürften sich ebenfalls ansiedeln. «Welche Arten letztlich kommen, können wir nicht sagen», sagt Albert von Felten. «Vielleicht gibt es dann auch die eine oder andere Überraschung.»

Es ist kein Picknickplatz

Der Platz sollte übrigens von der Bevölkerung nicht betreten werden. «Es ist kein Picknickplatz», sagt von Felten. Trotzdem soll das Gelände für die Spaziergänger attraktiv sein. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen einen der Teiche direkt im Anschluss an den Weg gebaut. «Dann können die Menschen die Natur aus nächster Nähe beobachten», sagt von Felten.

Bis es aber so weit ist, braucht es noch Zeit. «Im ersten Jahr ist die Überlebensrate sicher tiefer, weil zum Beispiel Graureiher die Weiher ebenfalls entdecken», führt von Felten aus. «Das wird sich mit der Zeit einpendeln.»

"Ein naturhistorischer Tag"

Einige Anpassungen wird es in den nächsten Wochen auch noch im Wald gleich neben dem ehemaligen ARA-Gelände geben. Schnellwüchsige Pflanzen werden ausgeholzt, es werden am selben Ort weitere Weiher entstehen.

Die Behördenmitglieder freuen sich über die Rückkehr der Natur. «Es ist ein naturhistorischer Tag», sagt René Fiechter, zuständiger Gemeinderat von Schinznach-Bad. «Lang standen hier in dieser Auenlandschaft Bauwerke. Nun können wir den Ort der Natur zurückgeben.»