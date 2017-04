Der Duft von frisch gemähtem Rasen und Tieren liegt in der Luft. Vor dem Eingang zum Zoo Hasel in Remigen sind einige Ziegen am Zaun festgebunden. «Gleich startet das Ziegentrekking mit den Kindern, das im Rahmen des Lagers stattfindet», sagt Zooleiterin Cornelia Da Silva und führt in zügigem Tempo durch die Anlage.

Sie hat viel zu tun. Neben dem Organisieren von Lageraktivitäten und den Vorbereitungen für das traditionelle Pfingstfest am 4. und 5. Juni ist in dieser Jahreszeit nämlich auch bei den zirka 200 Tieren viel los. «Im Frühling kommen die meisten Jungtiere zur Welt», erklärt Da Silva.

Die Zooleiterin öffnet die Tür zum Ziegen-Gehege. Eine Menschenmenge versammelt sich bereits um die drei kleinen Ziegenbabys, die laut Da Silva zwischen dem 8. und 10. März zur Welt gekommen sind. Vorbei am Gehege der Meerschweinchen und den freilaufenden Hühnern, bleibt die Zooleiterin vor einem kleinen Käfig stehen. Munter piepsen fünf Küken, die gerade einmal zwei Wochen alt sind. «Wir haben immer ungefähr gleich viele Jungtiere pro Jahr. Jedoch wechseln sich die Tierarten ab. Das macht es für uns immer sehr spannend», sagt Da Silva.