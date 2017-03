Ein weiterer Laden auf dem Platz Brugg macht dicht. Auf Anfrage der az bestätigt die Swisscom, dass der Shop am Neumarktplatz 1 in Brugg per 29. April geschlossen wird. Das Unternehmen war seit 1998 an diesem Standort mit einem Laden präsent.

Mit der Schliessung reagiert das Telekommunikations-Unternehmen auf eine Analyse des Kundenverhaltens sowie auf einen überregionalen Vergleich. Dies habe ergeben, «dass wir unsere Kunden in Brugg insbesondere durch unsere Standorte in Aarau und Baden sowie durch unsere regionalen Drittkanäle auch nach der Schliessung erfolgreich bedienen und gleichzeitig die Rentabilität aller Shops verbessern können», sagt Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher. Zudem werde das Filialnetz von Swisscom laufend den veränderten Kundenbedürfnissen angepasst, um die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen, ergänzt sie.

Ein weiterer Grund für den Wegzug der Swisscom ist die rückläufige Kundenfrequenz im Shop in Brugg. Dies habe den Entscheid, den Shop zu schliessen, beeinflusst.

Ein Ersatz ist nicht geplant

Einen Ersatz für den Swisscom-Shop wird es in Brugg oder der Region nicht geben. Den Brugger Kunden stünden die bestehenden Shops in Baden, Aarau und Frick sowie der Onlineshop, der 7 × 24 Stunden erreichbar ist, zur Verfügung. «Zudem vertreiben unsere Partner Mobilezone sowie die weiteren Drittkanäle unsere Produkte auch weiterhin in Brugg», fügt Hubacher an.

Die Mitarbeitenden des Swisscom-Shops in Brugg können in der gleichen oder einer ähnlichen Funktion in der Region weiterbeschäftigt werden, heisst es seitens der Swisscom. «Betroffene Lehrlinge wechseln in einen anderen Shop der Region», sagt die Mediensprecherin. Die Verkaufsfläche des momentanen Swisscom-Shops wird zur Vermietung ausgeschrieben. Der neue Mieter ist aktuell noch nicht bekannt.

Mit dem Wegzug der Swisscom verlässt ein weiteres Traditionsunternehmen den Platz Brugg. Ebenfalls kürzlich bekannt wurde, dass nach dem Bata-Laden letztes Jahr mit dem Schuhhaus Frank ein weiterer Schuhladen schliesst. In der Brugger Altstadt hat zudem die Boutique Apart dichtgemacht. Rund um den Neumarktplatz bis zum ehemaligen Standort des Hobbyateliers stehen gemäss dem Immobilienportal Homegate zurzeit gut 1208 Quadratmeter Gewerbe- und Bürofläche leer.