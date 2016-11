Die Erfahrungen sind positiv, die Gemeinde wächst, die Nachfrage steigt: Der betreute Mittagstisch an der Schule Hausen, der seit dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen eines Versuchs angeboten wird, soll weitergeführt werden. Die Gemeindeversammlung entscheidet über einen jährlich wiederkehrenden Betrag von 23 519 Franken.

Rückblick: Im November 2013 genehmigten die Stimmberechtigten den Kredit für den 3-jährigen Versuchsbetrieb für den Mittagstisch. Geöffnet ist dieser an vier Tagen pro Woche. «Das Angebot erfreut sich grosser Beliebtheit», hält der Gemeinderat fest. Pro Betriebstag können durchschnittlich über 13 Kinder verpflegt werden. Die Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Restaurant Max & Moritz, das für die Essenslieferung und -abholung inklusive Abwasch zuständig ist, habe sich bewährt. «Auch funktioniert der Kontakt mit der Schule Hausen einwandfrei.»

Gemeinde deckt Differenz ab

Bezahlt wurde die Mittagsbetreuung bisher durch die Eltern, die Gemeinde, den Kanton sowie die Anstossfinanzierung des Bundes. Die Beiträge des Kantons und des Bundes laufen nach dem Versuchsbetrieb aus. «Die Finanzierung des Mittagstisches soll künftig durch die Eltern sowie die Gemeinde erfolgen», führt der Gemeinderat aus. Konkret: Der Elternbeitrag, ist geplant, wird unverändert auf 15 Franken pro Mittag festgelegt. Die Differenz zwischen diesem Beitrag und den effektiven Kosten pro Mittag deckt die Gemeinde ab.

Vorgesehen ist, den Mittagstisch auf fünf Tage pro Woche auszuweiten. Angeboten werden soll die Mittagsbetreuung weiterhin im Theorielokal in der Mehrzweckhalle. Eine allfällige Anpassung der Räumlichkeiten wird laut Gemeinderat im Zusammenhang mit dem Neubau der Mehrzweckhalle sowie der Überarbeitung der Raumbelegung vorgenommen.

Situation spitzt sich zu

Weiter zur Diskussion stehen an der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 24. November, mehrere Einbürgerungen sowie das Budget 2017 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent. Gerechnet wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Budget 2016: 100 Franken Ertragsüberschuss). Die finanzielle Situation der Einwohnergemeinde spanne sich zunehmend an, stellt der Gemeinderat fest. Hausen werde, sofern die Investitionsprojekte gemäss Finanzplanung fortschreiten, auf Ende Rechnungsjahr 2016 eine Nettoverschuldung von rund 2,7 Mio. Franken aufweisen (Ende 2015: 1 Mio. Franken).

«Die Aufnahme weiterer langfristiger Darlehen steht in den kommenden Jahren an; die Zunahme der Schuldenentwicklung wird bis ins Jahr 2019 anhalten», fährt der Gemeinderat fort. Und: «Aufgrund dessen, aber auch infolge des geplanten Steuerfussabtausches mit dem Kanton wird es in den nächsten Jahren zu Veränderungen beim Gemeindesteuerfuss kommen.» (mhu)

Gemeindeversammlung: Donnerstag, 24. November, 20 Uhr, Mehrzweckhalle.