Der Bau und die erfolgreiche Inbetriebnahme des Campussaals am Hauptsitz der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch war ein Kraftakt, der sich nur dank der Kooperation der beiden Trägergemeinden Brugg und Windisch sowie mehreren Urnengängen realisieren liess. Die vom Brugger und Windischer Stimmvolk gutgeheissenen (maximalen) Betriebsbeiträge gelten nur noch dieses Jahr.

Den beiden Einwohnerräten wird die neue Vorlage über die künftigen Betriebsbeiträge Campussaal am 10. März in Brugg und am 15. März in Windisch zum Entscheid unterbreitet. Die Urnenabstimmung erfolgt dann in beiden Kommunen am 21. Mai.