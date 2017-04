Trotz des grossen Brandschadens konnten die Studierenden den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch im September 2013 beziehen. Nun zeigt sich: Die Kosten für den Neubau sind deutlich tiefer als ursprünglich gedacht. Der Kredit von 195,54 Millionen Franken (inklusive Teuerung) wurde um 15 Millionen unterschritten. Dies geht aus dem Jahresbericht der Finanzkontrolle 2016 hervor. Zurückzuführen sei die Unterschreitung hauptsächlich auf Vergabeerfolge. Auf Nachfrage erklärt Claudia Penta, Sprecherin des Finanzdepartements: «Die einzelnen Arbeitsgattungen konnten durch die HRS Real Estate AG als Investor günstiger beauftragt werden als im Kostenvoranschlag kalkuliert.» Zudem habe ein tieferer Zinsaufwand für den Baukredit dazu beigetragen. Die Einsparungen haben sich bereits in früheren Jahren im Kantonshaushalt sowie in der Rechnung der FHNW niedergeschlagen. Die Fachhochschule profitierte insofern, als sie dem Kanton durch den eingesparten Betrag tiefere Mietzinsen bezahlen musste.