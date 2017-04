«Von aussen her gesehen machen wir bisweilen den Eindruck eines schläfrigen Vereins, doch wir sind eine schlagfertige Truppe. Unsere Strukturen sind einfach, und so haben wir viel mehr Möglichkeiten als eine politische Gemeinde», sagt Rolf Zaugg über die Kirche. Seit vergangenem August ist der 56-Jährige, der in der Nähe von Biel aufgewachsen ist, Stadtpfarrer der reformierten Kirche in Brugg.

Mit diesen flachen Hierarchien und den damit verbundenen schnellen Entscheidungswegen kam Zaugg 1992 zum ersten Mal in Berührung. Damals wurde in Zürich der Platzspitz geschlossen. Die Drogensüchtigen, die sich jahrelang auf diesem Platz tummelten, wurden zurückgeschickt in die Gemeinden, wo sie noch angemeldet waren. So auch nach Biel. Dort versammelten sie sich auf der Treppe vor der Kirche. Die Stadt wollte dies unterbinden und die Leute wegjagen. Doch die Kirche nahm sich dieser Menschen an. In kürzester Zeit organisierte sie eine Gassenküche, eine Notschlafstelle und Dutzende freiwillige Helfer. Diese Hilfsbereitschaft habe ihn beeindruckt, sagt er rückblickend.

Die Kirche könne als Lückenbüsser Aufgaben übernehmen, für die eigentlich der Staat zuständig sei, erklärt Zaugg. In Biel übernahm die Kirche so lange die Rolle des Lückenbüssers, bis die Stadtregierung Strukturen für die Drogenabhängigen geschaffen hatte und die Freiwilligenarbeit nicht mehr nötig war. Selten sind die sozialen Einsätze der Kirche so spektakulär wie damals in Biel, aber wichtig ist die Arbeit der Kirche auch andernorts. Denn die Kirche sei ein Ort, sagt Zaugg, an dem man Zeit habe für seine Mitmenschen: «Als Pfarrer bist du angestellt, um Zeit zu haben.» Häufig ist er als Seelsorger auch Triagestelle: «Oft gibt es schon Strukturen und Institutionen. Wir wollen die Sozialämter und andere Hilfsstellen nicht sabotieren, sondern mit ihnen zusammenarbeiten.»

Er wagt Neues in der Kirche

Rolf Zaugg studierte Theologie in Bern. Am Anfang des Studiums war er allerdings skeptisch: «Ich hatte die Sorge, dass einem vorgeschrieben wird, was man denken soll.» Wäre es so gewesen, hätte er sofort wieder aufgehört, betont er, doch es war nicht so: «Es herrschten eine grosse Diskussionsfreude und eine ausgeprägte Streitkultur», beschreibt Zaugg die damalige Atmosphäre. Und immer wieder stand der Mensch im Mittelpunkt, das habe ihn fasziniert, ergänzt er.

Seit knapp neun Monaten ist Rolf Zaugg in Brugg angestellt. Wichtig war es ihm, in einer urbanen Umgebung zu arbeiten. Und die Nähe zu Zürich. Denn in Küsnacht, wo seine Frau herkommt und er sein erstes Pfarramt antrat, hat die Familie noch immer viele Freunde. Nach Küsnacht folgten Pfarrämter in Willisau und Zollikofen. Nach neun Jahren in Zollikofen fand er es an der Zeit, sich nach einer neuen Stelle umzuschauen. Die Wahl fiel auf Brugg. Er, seine Frau und die drei Kinder haben sich gut eingelebt: «Der grosse Vorteil an meinem Beruf ist es, dass ich sofort mit ganz vielen Leuten zu tun habe», sagt Zaugg und erzählt, was ihm am neuen Wohnort gefällt: «Brugg ist ein lebendiges Städtchen, hier gibt es noch Leute, die die Sache in die Hand nehmen. Es gibt viele Leute mit vielen Interessen.»

Auch die Grösse der Kirchgemeinde gefällt ihm. Mit 2000 Mitgliedern habe diese eine angenehme Grösse, es sei alles gut organisiert, er habe aber trotzdem viele Freiräume, sagt Zaugg. Die Freiheit ist ihm wichtig, er möchte auch in der Kirche Neues wagen und beginnt langsam Ideen auszuschaffen. An früheren Anstellungsorten führte er etwa eine Bible Night oder ein Improvisationstheater für Senioren ein. Hier kann er anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Reformation in der Schweiz eine Wanderausstellung der Schweizerischen Bibelgesellschaft nach Brugg holen. Diese wird ab dem 30. Oktober in der Stadtkirche zu betrachten sein. Die Ausstellung möchte er mit einem Rahmenprogramm ergänzen und auch für Schulklassen attraktiv gestalten.

Weihnachten stressiger als Ostern

«Der Tod hat nicht das letzte Wort.» Diese Botschaft, die an den Ostern vermittelt wird, empfindet Rolf Zaugg als «unerhört lebensfördernd». Darum und weil Ostern die zentrale biblische Botschaft vermittelt, sind ihm persönlich die kommenden Feiertage sehr wichtig. Im Gegensatz zur Weihnachtszeit seien die Ostertage viel weniger stressig, sagt Zaugg. Er hält dieses Jahr den Gottesdienst am Ostersonntag. Die Gottesdienste versucht er jeweils attraktiv zu gestalten und auch so, dass niemand ausgeschlossen wird: «Man muss sorgsam sein mit der Sprache und den Formulierungen, man muss auch für die Leute offen bleiben, die nicht jeden Sonntag in der Kirche sind», erklärt Rolf Zaugg.

Er wolle niemanden in die Kirche prügeln, betont er, forscht aber nach den Bedürfnissen der Kirchenmitglieder, die wenig am Kirchenleben teilnehmen. Er redet mit den Leuten und nimmt sich dabei Jesus zum Vorbild: «Er hat mit allen gesprochen, auch mit den Randständigen, mit denen niemand sonst sprach. So zum Beispiel auch mit Zöllnern, die damals Gauner waren. Er sprach mit allen, wollte alle verstehen.» Das will auch Rolf Zaugg. Und er ergänzt: «Die Kirche darf Partei ergreifen, vielleicht müssten wir entschiedener Partei ergreifen für die, die vergessen gehen.»