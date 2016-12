Der 3. Januar wird von Krimi-Fans bereits sehnlichst erwartet. Dann widmet sich nämlich Mike Müller als Luc Conrad in der fünften Staffel von «Der Bestatter» endlich wieder kniffligen Kriminalfällen. Was jedoch schon vor Ausstrahlung der neuen Staffel bekannt ist: Die Linner Linde wird in der dritten und vierten Folge Schauplatz einer der zahlreichen Showdowns der neuen Staffel sein.

Michel Jaussi, Fotograf und Vorstandsmitglied des Vereins «ProLinn», durfte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) bei den Dreharbeiten für die neue Staffel von «Der Bestatter» im Dorf auf dem Bözberg begleiten. Dem Filmteam stellte er sogar einen Teil seiner Wohnung, die Gaststube des ehemaligen Restaurants Zur Linde, zur Verfügung.

Bestatter