Um den Mitgliedern des Gewerbevereins die Möglichkeit zu bieten, ihr Geschäft anders zu vermarkten, liess Zentrum Brugg Ende April eine Suchplattform online aufschalten. Auf die Seite gelangt man entweder via die Website von Zentrum Brugg oder direkt via www.inbrugg.ch.

In zwei Suchfeldern können unter dem Bereich «Produkte» Suchbegriffe wie Wein, Leder, Spielwaren oder Velo eingegeben werden. Oder man sucht unter dem Begriff «Branche» direkt nach einem Maler- oder Sanitärgeschäft. Anschliessend erscheinen all jene Läden, die beispielsweise Lederwaren oder Weine führen.

Oder unter der Branchensuche werden sämtliche Maler- oder Sanitärgeschäfte aufgeführt. Der Kunde, der also explizit einen Anbieter für ein bestimmtes Produkt in Brugg sucht, wird auf dieser Seite fündig.

Bereicherung für Brugg

Aufgeführt sind nur die Mitglieder des Gewerbevereins. Anders als bei der gängigen Suche via Google selektioniert die Website also schon für den geneigten Kunden. Die Seite www.inbrugg.ch soll die Suche nach Geschäften vereinfachen, so die Initianten.

Etwas mehr als drei Monate ist die Seite mittlerweile in Betrieb. Seit der Aufschaltung hat sie etwa 1000 Klicks generiert. «Die neue Dienstleistung wird von den Vereinsmitgliedern geschätzt», sagt Urs Boller, Leiter der Geschäftsstelle von Zentrum Brugg. Von Beginn wegen seien alle der zurzeit 200 Vereinsmitglieder dabei gewesen. «Der Aufwand hat sich gelohnt», sagt Urs Boller. «Die Seite ist eine Bereicherung für den Standort Brugg.» Die Mitglieder wurden aufgefordert, die Suchplattform auf den eigenen Websites zu verlinken. Zudem gibt es im Herbst oder Winter eine weitere Werbeaktion.