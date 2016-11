Die Wahl von Gerichtspräsidentin Franziska Roth am Sonntag in den Regierungsrat hat weitreichende Folgen für das Bezirksgericht Brugg. Roth wird ihr neues Amt in Aarau am 1. Januar antreten. Doch schon vorher kommen und kamen bei krankheitsbedingten Ausfällen am Bezirksgericht Brugg ein Gerichtspräsident und eine Gerichtspräsidentin mit Teilpensen in anderen Bezirken als kurzfristige Stellvertretungen zum Einsatz, wie Gerichtssprecherin Nicole Payllier auf Anfrage erklärt.

Die aktuelle Situation nach der Regierungsratswahl erfordere deshalb ab 1. Januar 2017 eine ausserordentliche Gerichtspräsidenten-Stelle in Brugg bis zur Wahl von Roths Nachfolge, fährt Payllier fort. «Die Justizleitung hat am Montag an die Kommission für Justiz zuhanden des Grossen Rats einen entsprechenden Antrag gestellt», sagt sie.

Ersatzwahl vermutlich im Mai

Noch steht nicht fest, wann eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Gerichtspräsidentin Roth ans Bezirksgericht Brugg gewählt wird. Derzeit ist der geschäftsführende Präsident am Bezirksgericht Brugg Hans Rudolf Rohr (FDP). Engagiert als Präsidentin ist neben Franziska Roth (SVP) Gabriele Kerkhoven (Grünliberale). Das Straf- und Zivilgericht setzt sich aktuell wie folgt zusammen: Brigitta Balz (parteilos), Ernst Beyeler (EVP), Mario Etzensberger (FDP), Margrit Schaller (SP), Vreni Schwarz (SP) und Jürg Stüssi-Lauterburg (SVP). Diese Bezirksrichter können ihr Amt als nebenamtliche Richter bis zur Vollendung des 70. Altersjahrs ausüben.