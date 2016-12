64,3 Millionen Franken im Lotto-Jackpot locken so viele Spieler an wie schon lange nicht mehr. Heute Abend findet die nächste Ziehung statt. Auch im Bezirk Brugg kreuzen Menschen Zahlen auf dem rot-weissen Zettel an, die sonst nie Lotto spielen. Sie alle haben die Hoffnung, Geld zu ergattern, um sich den einen oder anderen Traum zu erfüllen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit an den Kiosk-Standorten. Die Verkäuferin beim Eisi-Kiosk in Brugg muss täglich neue Lottoscheine bestellen. «Die Scheine gehen zurzeit stapelweise weg. Die Leute packen sich so viele ein», sagt sie. Die Verkäuferin stellt fest: «Ich würde sagen, dass die Beteiligung beim Lottospielen im Moment drei- bis viermal höher ist als sonst.»

Steigerung um einen Drittel

Eine Nachfrage bei der Valora, die verantwortlich ist für die «kKiosk»-Standorte, zeigt: «Seit Anfang 2016 wurden an den sieben Verkaufsstellen im Bezirk Brugg pro Monat jeweils mehr als 9000 Lottoscheine getippt. Betrachtet man ausschliesslich die Monate Oktober bis Dezember, so ist eine Steigerung der monatlich abgegebenen Tippscheine um rund einen Drittel zu verzeichnen», sagt Mediensprecherin Stefania Misteli.

Aufgrund des hohen Andrangs wird zurzeit an den Kiosk-Standorten mehr Personal eingesetzt. In den Verkaufsstellen im Bezirk Brugg liegt der durchschnittliche Betrag pro Tippschein bei regulären Ziehungen leicht über 20 Franken. «In den Monaten Oktober bis Dezember war er nur leicht erhöht», führt Misteli aus.