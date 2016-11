Der Krankheit wird immer mehr Beachtung geschenkt. Überraschend ist jedoch, dass heute zirka 30 Prozent weniger Menschen an Demenz erkranken. Laut Chefarzt Dan Georgescu sei der Rückgang der Erkrankungen darauf zurückzuführen, dass immer mehr Leute frühzeitig behandelt werden können. Trotzdem sind 2014 rund 116 000 Menschen in der Schweiz an Demenz erkrankt. Die Demenz kennt verschiedene Definitionen und Formen. Die häufigste Demenzform in Europa ist die Alzheimer-Krankheit, in Afrika die Aids-Demenz. Das war jedoch nicht immer so. Noch vor 100 Jahren sei die alkoholbedingte Demenz die weitverbreitetste Form in Europa gewesen. Bei Verdacht auf eine Demenzerkrankung können heute in der sogenannten Memory Clinic Abklärungen getroffen werden. Mit Hilfe verschiedener Tests wird ein individuelles Profil erstellt, das mit dem Standardprofil für Demenz abgeglichen wird. So kann eine Diagnose gestellt werden. Ziel ist es, mit der stetig verbesserten Technologie immer früher eine Demenzerkrankung diagnostizieren zu können. Neben Medikamenten setzt man nun vor allem auch auf Prävention, da man Risikofaktoren heute kennt und auch beeinflussen kann.