Vier Frauen sitzen am grossen Arbeitstisch im Geschenkladen «WärchRych», einer Abteilung der Brugger Institution Heimgarten, die sich an Frauen mit besonderem Betreuungsbedarf richtet. Eine von ihnen ist Laura (Name geändert). Vor ihr liegen mehrere Stapel mit gebundenen und broschierten Büchern. Es handelt sich um Neuanschaffungen der Stadtbibliothek Brugg, die Laura am Vortag abgeholt hat.

Behände rollt sie die selbstklebende Klarsichtfolie vor sich aus, legt den Bestseller «Good as Gone» sorgfältig darauf und schneidet mit der Schere die Folie ab. Konzentriert stutzt sie die Ecken zurecht und verpasst dem Buch mit dem Massstab und flinken Handbewegungen innert kürzester Zeit einen alltagstauglichen Schutz. Laura kontrolliert alles, streift mit der Hand liebevoll über das Buch und strahlt.

«Mir gefällt vor allem, dass ich sehr genau arbeiten und einen Auftrag erledigen kann», sagt Laura. «WärchRych»-Leiterin Marlis Mösch begleitete sie für die Einführung in die neue Aufgabe vor vier Monaten in die Stadtbibliothek Brugg. Für Laura war es wichtig, die Bücher an ihrem vertrauten Arbeitsplatz im «WärchRych» einfassen zu können. Manchmal lese sie die Zusammenfassung auf der Buchrückseite, erzählt sie weiter. Doch ein ganzes Buch würde sie sich nicht zutrauen, dazu fehle ihr die Geduld. Im Heimgarten findet Laura – mit einem Unterbruch – seit 2015 Unterstützung. Neben den Büchern beschäftigt sie sich da auch mit dem Nähen, dem Stricken sowie dem Anfertigen von Geburtstags- und Weihnachtskarten. Es sind die ruhigen Arbeiten im Hintergrund, bei denen Laura sich wohlfühlt und aufblüht.

Leiterin Marlis Mösch ist stets offen für neue Anfragen und Aufträge. Das «WärchRych» stellt der Stadtbibliothek die Anzahl folierte Bücher in Rechnung. Auch Bibliotheksleiterin Cécile Bernasconi schätzt die neue Kooperation mit dem «WärchRych» und hat die einwandfreie Arbeit von Laura an der letzten Generalversammlung gerühmt.