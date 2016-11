Auf diesen Moment haben die Wintersportfreunde lange gewartet: Just mit den – angekündigten – tiefen Temperaturen können sie sich ab nächstem Donnerstag auf dem Fachhochschul-Areal in Brugg-Windisch auf das temporäre Eisfeld wagen. Der «Campus Ice Dream» geht in die zweite Runde.

Stephan Burkart, Dozent und Leiter Praxistransfer an der Fachhochschule sowie Eisfeld-Projektleiter, ist bester Laune und voller Tatendrang. Seine Vorfreude ist förmlich zu spüren: «Das gibt eine tolle Sache. Wir sind auf dem richtigen Weg.» Im Gegensatz zum letzten Winter, fährt er fort, könne diesmal bei der Qualität ein deutlicher Sprung nach vorne gemacht werden.

Konkret: Anstelle eines kühlen Festzelts wird ein grosses, heimeliges Chalet mit rund 120 Sitzplätzen und einem Holzboden aufgebaut. «Das ist deutlich gemütlicher und bietet mehr Atmosphäre», sagt Burkart. Neben Fondue und Raclette, Punsch und Glühwein, können die Besucher verschiedene Menüs geniessen. Als Partner gewonnen wurde die SV Group, die auch für den Betrieb des Campus Restaurants verantwortlich zeichnet. «Mit diesem Schritt ist es möglich, das Gastroangebot zu erweitern», sagt Burkart. Die SV Group wird sich ebenfalls um administrative Belange sowie um Empfang und Schlittschuh-Verleih kümmern. Engagieren werden sich erneut auch Studierende.

Eismeister steht im Einsatz

Als weiterer Partner ist die Rohr AG mit von der Partie. Die Firma, die sonst für den Unterhalt des Campus zuständig ist, übernimmt die Pflege des 10 mal 30 Meter grossen Eisfelds. Zum Einsatz kommen wird ein professioneller Eismeister samt Eisputzmaschine. Es seien Lehren gezogen worden, sagt Burkart und erinnert an den letzten «Campus Ice Dream»: Wegen der zeitweise hohen Temperaturen war das Eisfeld während einigen Tagen in einem schlechten Zustand. «Diesmal wird es immer offen stehen.»