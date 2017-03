Das Stadtfest Brugg 2019 nimmt Fahrt auf: Es wird, gibt das Organisationskomitee jetzt bekannt, unter dem Titel «Farben» durchgeführt.

Zusammen mit eingeladenen Vertretern aus Vereinen und Gewerbe, Politik und Schule – alles in allem um die 15 Personen – hat das Organisationskomitee die zweite Stadtfest-Stufe erklommen. Im Brugger Rathaussaal waren die Anwesenden aufgerufen, mitzuwirken, mitzudenken und mitzugestalten.

Alle seien gefragt, um die weiteren Schritte in die Wege zu leiten, sagte OK-Präsident Jürg Baur. Denn das Ziel sei es, verschiedene Meinungen abzuholen sowie die Anliegen, Erwartungen und Bedürfnisse der einzelnen Gruppen aufzunehmen. Die Erkenntnisse will das OK in der kommenden Arbeit einbeziehen.

Nach dem Treffen hat sich das Gesamt-OK über das Wochenende intensiv mit den Erkenntnissen befasst. Auch wenn die eingeladenen Vertreter im Rathaussaal für das Motto den Themenbereich «Verbinden» leicht favorisierten, hat sich das OK für «Farben» entschieden.