Es braucht auch Spenden

Zur Rettung des Soldatendenkmals wurde ein Verein unter der Leitung von Divisionär aD Paul Müller gegründet. Ihm gehören Angehörige der 2003 aufgelösten Felddivision 5 an. Diese rund 60 Mitglieder setzen sich zusammen mit dem Kanton sowie den Trägergemeinden Brugg, Villigen, Rüfenach und Remigen dafür ein, dass die Gedenkstätte der Nachwelt erhalten bleibt. Zur Finanzierung sind Beiträge von Gemeinden und Swisslos-Fonds in Aussicht gestellt. Damit aber die Kosten für die Restaurierung und den künftigen Unterhalt – die Rede ist von einem fünfstelligen Betrag – gedeckt werden können, sind auch Spendengelder gefragt.

Das 1940 eingeweihte Denkmal markiert eine Zeitenwende, erklärte Rolf Furter, der letzte Divisionskommandant-Stellvertreter, an einer Medienorientierung. Es war das Jahr, in dem die Deutsche Wehrmacht in Frankreich einmarschierte. Die Soldaten der 5. Division bereiteten sich damals im Grenzgebiet auf den Abwehrkampf vor, bauten Festungen und sperrten den Durchgang ins zentrale Mittelland. Sie mussten erfahren, wie eine grosse Armee überrannt wurde; Zweifel an der eigenen Verteidigungsfähigkeit kamen auf.

General Guisan setzte die Réduit-Strategie um, verstärkte also die sogenannte Alpen-Festung. Die 5. Division verliess die grenznahe Verteidigungslinie in Richtung Innerschweiz. «Für die Soldaten, die monatelang die Schanzarbeit ausführten, war dies ein starker Einschnitt», hielt Furter fest. Bei ihrem Rückzug hinterliessen sie als Erinnerung das Soldatendenkmal. Das Wandbild fertigte der Artillerie-Gefreite und Kunstmaler Ernst Leu aus Kölliken an. Ende der Fünfzigerjahre frischte er es auf.

77 Jahre später ist die Übergabe

Das Mahnmal sei erhaltenswert, weil mit diesem die Gesamtleistung der Aktivdienst-Generation gewürdigt werde, sagte Furter weiter. Zu sehen sind neben den Soldaten im «Tenü blau», die mit dem Bau der Stellungen beschäftigt sind, im Hintergrund das Leben der Zivilbevölkerung: der Bauer beim Pflügen und die Mutter mit ihrem Kind. Sie alle dienten dem Land und sorgten dafür, dass es – auch in schwieriger Zeit – weiterexistieren konnte.

Eingeweiht wurde das Soldatendenkmal am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag im Beisein von General Guisan und – trotz Dauerregen – rund 3000 Gästen. Geplant ist die Übergabe der restaurierten Gedenkstätte 77 Jahre später, am Bettag vom 17. September 2017.