In einer grossen Zügelaktion zwischen Weihnachten und Neujahr hat der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) des Bezirks Brugg sämtliche Arbeitsplätze vom Brugger Amtshaus an die Schulthess-Allee 1 verschoben. Am neuen Standort hat sich der Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg, zu dem der KESD gehört, auf drei Etagen eingemietet.

Seither steht das altehrwürdige Amtshaus, das 2012 einer Gesamtsanierung unterzogen wurde, komplett leer. «Das Gebäude wird weiterhin geheizt und gelüftet und es finden Kontrollgänge durch den Hauswart statt», sagt Willi Kohler von der Abteilung Planung und Bau auf Nachfrage. Wie die markante Liegenschaft an der Hauptstrasse 60 künftig genutzt werden soll, ist unklar.

Bilder von der grossen Zügelaktion an der Schulthess-Allee 1 in Brugg: