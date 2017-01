Das «Märlitelefon» für Kinder hat längst Kultstatus erreicht. Früher gab es das Telefon, auf dem Märchen von Trudi Gerster zu hören waren und mit welchen sich die Kinder die Zeit vertreiben konnten, in vielen Bankfilialen. Heute sind auf den Geschäftsstellen der Region jedoch schon lange keine derartigen Angebote mehr anzutreffen. Auch Spielecken sucht man vergebens.

«Das Kundenverhalten veränderte sich in den letzten Jahren massiv. Gerade auch Familien mit Kindern nutzen gerne die verschiedenen digitalen Kanäle, um immer häufiger zeit- und ortsunabhängig ihre Bankgeschäfte zu tätigen», sagt Roland Teuscher, Mediensprecher der Neuen Aargauer Bank (NAB). Dies führe dazu, dass die Erwachsenen immer weniger Bankbesuche zusammen mit den Kindern machen. In der Filiale in Brugg gebe es deshalb auch keinen Bedarf an einer Spielecke. «In einzelnen NAB-Geschäftsstellen wie beispielsweise in Rheinfelden und Bremgarten gibt es jedoch das ‹Märlitelefon› für Kinder noch.»

In den Filialen der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat man laut Ursula Diebold, Leiterin Kommunikation der AKB, ebenfalls auf einen Spielbereich verzichtet. Dafür gebe es, wie in der Filiale in Brugg, Spielboxen, die man mit ins Beratungszimmer nehmen kann. «Das ‹Märlitelefon› findet man bei der AKB jedoch seit neun Jahren nicht mehr», sagt sie. Das fehlende Interesse der Kinder habe damals dazu geführt, die ‹Märlitelefone› zu entfernen. Laut Diebold haben sich die Gewohnheiten verändert.

Viele Kinder haben Smartphones oder elektronische Spielsachen, die ihnen vertraut sind. «Auf der anderen Seite ist es wohl auch der erhöhte Sicherheitsaspekt, der mitspielt», fährt sie fort. Denn Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr einfach für längere Zeit in einem öffentlich zugänglichen Raum in einer Spielecke. «Die Verweildauer an einem Schalter ist in der Regel kurz und zum Spielen bleibt dann kaum Zeit.» Bei längeren Beratungsgesprächen können auch Termine angeboten werden, bei denen Kinder anderweitig betreut werden. Ein erweitertes Angebot für Kinder sei derzeit nicht geplant.

Kässeli und Stempel

Anders bei der Bank Coop: «Wir überprüfen derzeit, in welcher Form es zukünftig ein Angebot für Kinder geben wird», sagt Natalie Waltmann, Leiterin Kommunikation der Bank Coop. Die Kinder erhalten in der Zeit des Beratungsgesprächs jeweils ein Malbuch und Stifte. Ein Set, bestehend aus Malbuch und Buntstiften, bekommen sie in der Migros Bank in Brugg geschenkt.

Die Kinder gehen auch sonst nicht leer aus: Bei der AKB, der NAB und der Migros Bank in Brugg erhalten die Kinder bei der Eröffnung eines Kontos ein Geschenk. So beispielsweise das «Kabi-Kässeli» der AKB. Kabi, eine gelbe Maus, ist die Identifikationsfigur der Bank. Zahlen die Kinder auf das Konto ein, können sie Stempel sammeln, die wiederum für Preise eingelöst werden können.