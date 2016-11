Noch halten sich an diesem Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr kaum Leute im «Treffpunkt Kleiderkarussell» auf. Die ehrenamtlichen Helferinnen Eva Fürholz und Regula Martiny hängen Fleece- und Winterjacken an der für Frauen gekennzeichneten Kleiderstange auf oder schauen sich den Inhalt der abgegebenen Kleidersäcke an. Kaffee, Tee, Wasser und Kuchen stehen für die Gäste an diesem «Tag der offenen Tür» bereit. Dieser soll die Menschen in finanzieller Notlage auf das Angebot aufmerksam machen, das von der reformierten und der katholischen Kirche Birr und der Stiftung Fondia finanziell unterstützt wird. Die Raiffeisenbank stellt gratis Lagerräume zur Verfügung.

Im grosszügigen Raum an der Wydenstrasse 14 sind Pullover, T-Shirts und Jeans in den Regalen nach Grössen gestapelt, an den Kleiderstangen hängen Hosen, Winterjacken, aber auch Kinderkleider wie Winterjacken, Hosen, Röcke und Skianzüge. Auch Gürtel, Schals, Taschen oder ein Schulthek sind zu haben. Ein Maltisch steht in der Spielecke, daneben sind einige Spielsachen aufgereiht. In der Garderobe kann die Kleidung anprobiert werden.

Von Lupfig nach Birr gezogen

Bislang konnten Menschen in finanzieller Notlage die Secondhand-Kleidung im Pfrundhaus Lupfig für einen kleinen Betrag kaufen. Jedes Mal wurden die Kleider aus den Bananenkisten rausgeholt, für die Kundinnen und Kunden ausgelegt und nach zwei Stunden wieder in die Kisten verpackt. Das war ein zu grosser Aufwand für die kurze Zeit. Deshalb machte sich Sozialdiakonin Daniela Hausherr auf die Suche nach neuen Räumen und wurde an der Wydenstrasse 14 fündig. «Es kamen immer wieder Mütter zu mir, die noch über schöne Wintersachen verfügten. Andere wiederum erklärten, sie könnten ihren vier Kindern die Jacken nicht bezahlen. Der Treffpunkt Kleiderkarussell ist deshalb als Plattform gedacht.»

13 Frauen engagieren sich

Vornehmlich Ausländer und Asylbewerber nutzen das Angebot. Mittels Bezugskarte können die Kleider gekauft werden. «Über 100 Bezugskarten sind ausgestellt worden», sagt Eva Fürholz. Ein kurzes Vorgespräch offenbart, ob jemand Anspruch hat. «Wenn eine Familie mit drei Kindern rund 4000 Franken monatlich zur Verfügung hat, reicht das kaum», sagt Eva Fürholz, die mit Alice Zrotz und Sozialdiakonin Daniela Hausherr zum Kernteam gehört. Insgesamt engagieren sich 13 Frauen ehrenamtlich im Kleiderkarussell. Gemäss Eva Fürholz ist bei Schweizerinnen und Schweizern die Hemmschwelle offenbar zu hoch, das Angebot zu nutzen.

Aus diesem Grund können auch Menschen ohne Bezugskarte ab Januar jeden letzten Samstag im Monat hier einkaufen. Die Preise seien dann geringfügig höher, aber immer noch günstig, sagt Daniela Hausherr. Wird die Ware zum Kauf vorgelegt, überprüfen die Mitarbeiterinnen via Bezugskarte, ob alles seine Richtigkeit hat. «Eine Frau, die geschätzt eine 38 trägt, aber Kleidungsstücke in Grösse 42 kaufen will, wird befragt», sagt Hausherr. Es könne auch nicht sein, dass jemand fünf Winterjacken brauche, meint Eva Fürholz. Die Kleider können nur für die auf der Bezugskarte aufgelisteten Personen bezogen werden.

«Treffunkt Kleiderkarussell» hat mittwochs 14 bis 16 Uhr und donnerstags 9 bis 11 Uhr geöffnet. Ab Januar 2017 ist das Kleiderkarussell an jedem letzten Samstag im Monat für alle, auch für diejenigen ohne Bezugskarte, geöffnet.