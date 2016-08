Im Vergleich mit der 150-jährigen Geschichte des Kinderheims Brugg ist der Kinderdelegiertenrat ein junges Pflänzchen. Noch keine fünf Jahre alt ist das Gremium, in dem die Kinder vom Wohnheim und der Tagessonderschule (zwei Delegierte pro Gruppe) zirka alle drei Monate diskutieren, abstimmen sowie Anträge stellen. So wurde etwa an einer der letzten Sitzungen beschlossen, endlich wieder eine Katze zu halten. Nachdem klar war, welche Wohngruppe sich um das Haustier kümmern wird, konnte Nala einziehen. Der Katze gehe es gut, erzählte Timo (alle Kindernamen geändert) gestern Mittwoch nach dem Mittagessen seinen knapp 20 Kolleginnen und Kollegen im Rat. Die Katze sei erst vier Monate alt und sollte noch viel schlafen, so Timo. Besuche bei Nala seien nach Rücksprache mit den Erwachsenen möglich.

Haupttraktandum an der gestrigen ersten Sitzung im neuen Schuljahr, an der es übrigens wie in einem politischen Gremium zu und her ging, war aber nicht (mehr) die Katze, sondern das Benehmen im Speisesaal. Moderatorin Catherine Meier, Bereichsleiterin Wohnen, wollte von den Kindern wissen, welches in ihrer Gruppe die wichtigsten vier Tischregeln sind. «Anständig essen, anständig reden, faires Verhalten, in angemessener Lautstärke und nicht mit vollem Mund sprechen, nicht schmatzen oder die Ellbogen auf dem Tisch abstützen», sagte Kevin. So gut vorbereitet waren zwar nicht alle Delegierten. Einige kamen ohne Traktandenliste und Notizpapier, andere aber hatten sogar einen Ordner mit den Unterlagen dabei. In den zentralen Punkten waren sich die 8- bis 17-Jährigen schnell einig. Sie beschlossen, dass neu auch die Jüngeren schon in der ersten Runde selber schöpfen dürfen.

Ob man während dem Essen die langen Haare zusammenbinden sollte und neben Hamburger und Pommes frites auch Pizza von Hand essen darf, werden die Delegierten in ihrer Gruppe noch genauer abklären. Salatessen bleibt obligatorisch, obwohl Jürgen entgegnete, dass es Leute gibt, die krankheitsbedingt keinen Salat essen dürfen. Catherine Meier entgegnete mit einem Augenzwinkern, dass man selbstverständlich auf Unverträglichkeiten Rücksicht nehme – diese aber die Ausnahme bildeten. Auf den Wunsch, zum Essen Blöterliwasser zu servieren, ging Meier nicht ein, weil im Vorfeld kein Antrag gestellt wurde. Sie verwies auf den gelben Briefkasten, in dem alle Kinder ihre Anliegen deponieren können.

Im Kinderheim Brugg entscheidet im Herbst eine Jury, welche Kinderzeichnung als Weihnachtskarte gedruckt wird. Die Delegierten beschlossen, dass neu alternierend Werke von Kleineren (3- bis 8-Jährige) und Grösseren (9 bis 17-Jährigen) berücksichtigt werden.