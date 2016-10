Widerstand auch in Veltheim

Das Mitwirkungsverfahren begann bereits Anfang August. Warum starten die Auensteiner ihre Unterschriften-Sammlung erst jetzt? Sie seien zuerst kläglich gescheitert, an der Flut der Unterlagen, erklärt Flach. «Pro Auenstein» kämpft nicht direkt gegen die Erweiterung auf dem Gebiet von Veltheim, findet diese aber unmöglich. Die dortige Opposition soll unterstützt werden.

Auch in Veltheim formiert sich Widerstand. An der Unterschriftensammlung von «Pro Auenstein» beteiligt sich die «IG Pro Au», die mittlerweile offiziell ein Verein ist, nicht. Schliesslich seien die Gemeindegrenzen dazwischen. In Veltheim konzentriert sich die IG auf die Mitgliedersuche. Hier hegt man die Hoffnung, dass man sich an der Gemeindeversammlung gegen die Erweiterung des Steinbruchs ausspricht. «Die Gemeindeversammlung ist unsere einzige Chance», sagt IG-Vertreter Fritz Kobel.