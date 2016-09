Blitzschnelles Internet möglich

Beim Ausbau kommen die neuesten Glasfasertechnologien «Fibre to the Street» (FTT) und «Fibre to the Building» (FTTB) zum Einsatz. Gut klingende Bezeichnungen, die modernstes Netz versprechen. Ultraschnelles Internet mit bis zu 100 Mbit/s sei möglich. «In ein bis zwei Jahren werden sogar Übertragungsraten von bis zu 500 Mbit/s möglich sein», heisst es.

Damit könnten künftig Daten blitzschnell übers Internet übertragen werden und die Anschlüsse seien auch für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet. «Privatkunden und Unternehmen benötigen immer mehr Daten mit noch höheren Bandbreiten», begründet die Swisscom den Netz-Ausbau.

Beim sogenannten FTTS werden die Glasfasern bis rund 200 Meter vor die Gebäude gebaut. «Für die restliche Strecke bis in die Wohnungen und Geschäfte kommt das bestehende Kupferkabel zum Einsatz», schreibt die Swisscom in einer Mitteilung.

Grössere Liegenschaften werden bis ins Gebäude mit Glasfaserkabel erschlossen (FTTB). Pro Jahr modernisiert Swisscom in rund 300 Gemeinden das Festnetz – davon mindestens 30 ländlich geprägte Gemeinden. «Unser Bestreben ist es, in allen Schweizer Gemeinden das Netz schrittweise auszubauen», sagt Merk. «Bereits heute hat Swisscom 3 Mio. Ultrabreitbandanschlüsse gebaut.» Auch im Bezirk Brugg.

Brugg zieht mit Windisch gleich

Mit dem Bau des Ultrabreitbands zieht Brugg mit den Gemeinden Bözberg, Mülligen, Schinznach-Bad, Veltheim und Windisch gleich. Diese sind bereits mit neusten Technologien ausgebaut, «wobei auch Gemeinden wie Auenstein, Habsburg, Mandach, Remingen, Scherz, Thalheim und Villigen bereits heute grösstenteils von Ultrabreitband profitieren», wie Merk ergänzt.

In den Gemeinden Birr und Lupfig sei ein Ausbau voraussichtlich 2017 geplant. «Weitere Ausbaupläne zum Bezirk Brugg werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert», sagt Merk. Voraussichtlich im Frühling 2017 können dann die ersten Einwohner vom ultraschnellen Internet profitieren.

«Swisscom wird die Einwohner informieren, sobald neue Informationen zum Ausbau an ihrer Wohnadresse vorliegen. Ein genauer Termin kann derzeit nicht genannt werden», sagt Annina Merk. Wie schnell Ihr Internet zu Hause ist, können Sie übrigens auf www.swisscom.ch/checker überprüfen.