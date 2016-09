Es ist das Paradies für alle Bastelfans: das Hobbyatelier an der Hauptstrasse 4 in Brugg. Hier versucht ein aufgestelltes Team, jeden noch so spezifischen Kundenwunsch von Gross und Klein zu erfüllen. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Das Ladenlokal ist ab 1. Dezember zur Vermietung ausgeschrieben. Warum? «Wir leben vom Tagesgeschäft und können uns die Miete nicht mehr leisten», sagt Inhaberin Franziska Meier. Seit viereinhalb Jahren führt sie das Hobbyatelier.

Vor einem Jahr eröffnete die 28-Jährige die Papeterie Surbtal in Endingen – inklusive Postagentur. Dank diesem zweiten Standbein kann Meier auch Lernende ausbilden, da es keine Ausbildung in der Bastel-Branche gibt.

Als es mit dem Geschäft in Brugg zu harzen begann, habe sie das Gespräch mit dem Vermieter gesucht und um eine Mietreduktion gebeten, erzählt Meier. Doch es liess sich nichts machen. Schweren Herzens kündigte sie die Ladenfläche an der Hauptstrasse auf Ende November. «Das ist für uns zwar mitten in der Hauptsaison mit dem Weihnachtsgeschäft, doch ich musste handeln», erklärt sie weiter. Sofort habe sie sich auf die Suche nach einem anderen, bezahlbaren Ladenlokal gemacht.

Anfrage im Campus noch offen

An freier Gewerbefläche mangelt es in der Region Brugg bekanntlich nicht. Meier führte verschiedene Gespräche und sah sich mehrere Alternativen an in Brugg (Altstadt und Neumarkt), Umiken, Windisch, Gebenstorf und Würenlingen. Nirgends fand sie bisher etwas Geeignetes, das auch erschwinglich ist.

Für die Monatsmiete kann Meier maximal 2500 Franken (inklusive Nebenkosten) bezahlen, wenn sie das Bastelgeschäft im gewohnten Rahmen und mit demselben Konzept weiterführen will. Die Antwort auf eine Anfrage für ein Lokal im Campus ist nach Wochen noch offen. Seit einige Kunden von der prekären Geschäftssituation Kenntnis haben, geben sie dem Hobbyatelier ebenfalls Tipps weiter.

«Jeder beharrt auf seiner Miete», sagt Franziska Meier. Sie musste sich zudem anhören, dass es ja nur um einen Kleinbetrieb und nicht um eine Ladenkette gehe. «Das ist nicht fair», sagt sie und fragt: «Wer gibt einem individuell geführten Betrieb, in dem die Leute mit Leidenschaft arbeiten, heute noch eine Chance?» Offenbar liessen gewisse Vermieter ein Ladenlokal lieber zwei Jahre leer stehen, anstatt über die Miete mit sich reden lassen, stellt die 28-Jährige ernüchtert fest.

Falls Meier das Hobbyatelier Ende November definitiv schliessen muss, kann sie die Lernende in ihrem Geschäft in Endingen weiterbeschäftigen. Den beiden Angestellten müsste sie kündigen. Um alle Fristen einhalten zu können, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit, einen neuen Standort zu finden.

«Es ist momentan sehr schwierig, am Morgen zur Arbeit zu gehen, das Team zu motivieren und nicht zu wissen, wie es mit dem Laden weitergeht», sagt die Inhaberin. Die Papeterie in Endingen läuft gut. Dort lassen sich Gemeindevertreter regelmässig blicken, ihnen sei ein wichtiger Ladenmix wichtig, so Meier.