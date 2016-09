«Früher kam ich mit einem Lachen in den Laden, jetzt habe ich Angst», sagt PizzArgovia-Inhaber Pepe Misovski. Die Existenz seines Ladens sieht er gefährdet. Laut Misovski ist das vor eineinhalb Jahren platzierte Fahrverbotsschild in der Habsburgerstrasse Grund dafür. Dieses erschwere seinen Kunden, die von der Aarauerstrasse kommen, den Zugang zur Pizzeria an der Bodenackerstrasse.

Durch das Fahrverbot muss Misovski mit einem Umweg von bis zu vier Minuten rechnen. Bei mehreren Bestellungen gleichzeitig ergebe das eine beachtlich längere Lieferzeit. Viele seiner Stammkunden haben Verständnis dafür. «Wenn ich jedoch Neukunden sagen muss, sie können mit ihrer Pizza erst in einer Stunde statt in 30 Minuten rechnen, wechseln diese zu einer anderen Pizzeria», sagt der 46–Jährige.

Zunehmend fehlende Kundschaft

Misovski fing vor 18 Jahren als Mitarbeiter in der Pizzeria an, die er dann drei Jahre später selbst übernahm. Nachdem er eine Mitarbeiterin vor sechs Monaten entlassen musste, führen er und seine Frau den Laden heute alleine. Das Geschäft lief immer gut – bis im Dezember 2014 das Fahrverbot, ausgenommen Zubringerdienst, in der Habsburgerstrasse aufgestellt wurde, wie die az berichtete.

Seither fehlt es Misovski an Kunden. «Die Leute haben nur wenig Zeit. Deshalb ist es vielen nicht möglich, den Umweg oder die längere Lieferzeit auf sich zu nehmen», erklärt er. Zudem werde seine Kundschaft regelmässig gebüsst, wenn sie auf dem Weg zur Pizzeria den oberen Teil der Habsburgerstrasse benutzt.