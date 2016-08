Hauptsächlich um die letzten 50 Jahre geht es am Jubiläumswochenende der Kulturkommission Birr Lupfig. Am Freitag, 9. September, findet in der Mehrzweckhalle Breite in Lupfig eine Diskussionsrunde zum Thema «Von der Kornkammer zum Industriestandort» statt. Mit von der Partie werden sein: Claude Ruedin, Planer und Partner von Hans Marti; Rolf Gipser, langjähriger Planer von diversen Ortsplanungen im Birrfeld; Reto Candinas, Kreisplaner beim Kanton und zuständig für die Gemeinde des Birrfelds. «Die Besucher können ums Modell herumsitzen, ein Glas Wein trinken und philosophieren», sagt Toni Bossard.

Festlich geht es am Samstag zu und her. Am Nachmittag treten verschiedene Eigenämter Gruppen auf, beispielsweise die Feldmusik, die Trachtengruppe oder die Blaskapelle. Kulinarisch reicht das Angebot von Wurst, Steak über Curry, Crêpes bis hin zu Raclette. Zudem können die Besucher in der Fotoausstellung «Birrfeld im Wandel der Zeit» eindrückliche Bilder und Filme anschauen.

Jubiläum Kulturkommission Diskussion zu «Von der Kornkammer zum Industriestandort» am 9. September, 19 Uhr, Mehrzweckhalle, Lupfig. Fest am 10. September, 14 bis 24 Uhr, Mehrzweckhalle Lupfig. Die Fotoausstellung zur selben Zeit in der Bibliothek Lupfig.